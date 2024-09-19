https://ria.ru/20240919/ssha-1973672964.html

Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран

Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран - РИА Новости, 19.09.2024

Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран

Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран, включенных в исследование, следует из данных рейтинга частного американского фонда... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:08

2024-09-19T16:08

2024-09-19T16:50

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран, включенных в исследование, следует из данных рейтинга частного американского фонда Commonwealth Fund, опубликованного на его сайте. "В тройку лидеров (по уровню здравоохранения. — Прим. ред.) входят Австралия, Нидерланды и Великобритания, хотя различия в общих показателях между большинством стран относительно невелики. Единственным явным исключением являются США, где эффективность системы здравоохранения значительно ниже", — указано в материале. В исследовании также отмечается, что две страны с самым высоким общим рейтингом, Австралия и Нидерланды, имеют и самую низкую долю расходов ВВП на здравоохранение. Остальные страны имеют примерно одинаковые результаты, за исключением США. "США <...> тратят гораздо больше своего ВВП (по сравнению с остальными странами. — Прим. ред.) на здравоохранение, но имеют худшие суммарные показатели", — добавили в фонде.В рамках рейтинга Mirror был проведен анализ пяти аспектов здравоохранения, среди которых оценивался доступ к медицинским услугам, процесс оказания услуг, эффективность административных функций и результаты в отношении здоровья. В нем сравнивались системы Австралии, Канады, Франция, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

https://ria.ru/20180515/1520540927.html

https://ria.ru/20210910/meditsina-1749452570.html

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