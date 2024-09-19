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Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран - РИА Новости, 19.09.2024
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16:08 19.09.2024 (обновлено: 16:50 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/ssha-1973672964.html
Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран
Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран - РИА Новости, 19.09.2024
Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран
Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран, включенных в исследование, следует из данных рейтинга частного американского фонда... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:08
2024-09-19T16:50
в мире
сша
австралия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран, включенных в исследование, следует из данных рейтинга частного американского фонда Commonwealth Fund, опубликованного на его сайте. "В тройку лидеров (по уровню здравоохранения. — Прим. ред.) входят Австралия, Нидерланды и Великобритания, хотя различия в общих показателях между большинством стран относительно невелики. Единственным явным исключением являются США, где эффективность системы здравоохранения значительно ниже", — указано в материале. В исследовании также отмечается, что две страны с самым высоким общим рейтингом, Австралия и Нидерланды, имеют и самую низкую долю расходов ВВП на здравоохранение. Остальные страны имеют примерно одинаковые результаты, за исключением США. "США &lt;...&gt; тратят гораздо больше своего ВВП (по сравнению с остальными странами. — Прим. ред.) на здравоохранение, но имеют худшие суммарные показатели", — добавили в фонде.В рамках рейтинга Mirror был проведен анализ пяти аспектов здравоохранения, среди которых оценивался доступ к медицинским услугам, процесс оказания услуг, эффективность административных функций и результаты в отношении здоровья. В нем сравнивались системы Австралии, Канады, Франция, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.
https://ria.ru/20180515/1520540927.html
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в мире, сша, австралия, нидерланды
В мире, США, Австралия, Нидерланды
Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран

Частный фонд признал систему здравоохранения США худшей среди развитых стран

© Fotolia / Yaroslav PavlovМедицинское страхование в США
Медицинское страхование в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Fotolia / Yaroslav Pavlov
Медицинское страхование в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран, включенных в исследование, следует из данных рейтинга частного американского фонда Commonwealth Fund, опубликованного на его сайте.
"В тройку лидеров (по уровню здравоохранения. — Прим. ред.) входят Австралия, Нидерланды и Великобритания, хотя различия в общих показателях между большинством стран относительно невелики. Единственным явным исключением являются США, где эффективность системы здравоохранения значительно ниже", — указано в материале.
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В исследовании также отмечается, что две страны с самым высоким общим рейтингом, Австралия и Нидерланды, имеют и самую низкую долю расходов ВВП на здравоохранение. Остальные страны имеют примерно одинаковые результаты, за исключением США.
"США <...> тратят гораздо больше своего ВВП (по сравнению с остальными странами. — Прим. ред.) на здравоохранение, но имеют худшие суммарные показатели", — добавили в фонде.
В рамках рейтинга Mirror был проведен анализ пяти аспектов здравоохранения, среди которых оценивался доступ к медицинским услугам, процесс оказания услуг, эффективность административных функций и результаты в отношении здоровья. В нем сравнивались системы Австралии, Канады, Франция, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.
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