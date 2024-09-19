США могут застрять в состоянии бесконечного конфликта, считает эксперт
Карден: внешней политике США не хватает проницательности и зрелости
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правящие круги в США не имеют чувства меры в вопросах внешней политики, она остается под их управлением незрелой и непроницательной, вследствие чего Вашингтон может застрять в состоянии бесконечного конфликта, заявил бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
"В руках нынешнего истеблишмента американской внешней политике не хватает проницательности, зрелости и умения отличать базовые интересы государства от периферийных... Пока люди, принимающие политические решения, не научатся их различать, мы так и будем оставаться внутри этого безнравственного, опасного роста количества угроз и, в конечном итоге, в состоянии бесконечного конфликта", - написал Карден в авторской статье для журнала American Conservative.
По его мнению, США отказались от чувства меры во внешней политике, когда бывший президент Джордж Буш-младший заявил в ходе "войны с терроризмом", что страны делятся на те, которые поддерживают Штаты, и те, которые против них. Экс-президент США Барак Обама унаследовал отсутствие чувства меры, что проявлялось в его заявлениях о том, что тот или иной глава государства "должен уйти", эту же черту переняли бывший американский лидер Дональд Трамп и нынешний президент Джо Байден.
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