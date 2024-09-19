https://ria.ru/20240919/ssha-1973644210.html

США могут застрять в состоянии бесконечного конфликта, считает эксперт

США могут застрять в состоянии бесконечного конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 19.09.2024

США могут застрять в состоянии бесконечного конфликта, считает эксперт

Правящие круги в США не имеют чувства меры в вопросах внешней политики, она остается под их управлением незрелой и непроницательной, вследствие чего Вашингтон... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:48

2024-09-19T14:48

2024-09-19T14:48

в мире

сша

россия

джордж буш (младший)

барак обама

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правящие круги в США не имеют чувства меры в вопросах внешней политики, она остается под их управлением незрелой и непроницательной, вследствие чего Вашингтон может застрять в состоянии бесконечного конфликта, заявил бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. "В руках нынешнего истеблишмента американской внешней политике не хватает проницательности, зрелости и умения отличать базовые интересы государства от периферийных... Пока люди, принимающие политические решения, не научатся их различать, мы так и будем оставаться внутри этого безнравственного, опасного роста количества угроз и, в конечном итоге, в состоянии бесконечного конфликта", - написал Карден в авторской статье для журнала American Conservative. По его мнению, США отказались от чувства меры во внешней политике, когда бывший президент Джордж Буш-младший заявил в ходе "войны с терроризмом", что страны делятся на те, которые поддерживают Штаты, и те, которые против них. Экс-президент США Барак Обама унаследовал отсутствие чувства меры, что проявлялось в его заявлениях о том, что тот или иной глава государства "должен уйти", эту же черту переняли бывший американский лидер Дональд Трамп и нынешний президент Джо Байден. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров.

https://radiosputnik.ru/20240919/vens-1973572156.html

https://ria.ru/20240919/mask-1973556529.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, джордж буш (младший), барак обама, дональд трамп