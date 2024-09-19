https://ria.ru/20240919/ssha-1973643233.html

США не планируют вывозить с Филиппин ракетный комплекс, сообщили СМИ

США не планируют вывозить с Филиппин ракетный комплекс, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

США не планируют вывозить с Филиппин ракетный комплекс, сообщили СМИ

США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:47

2024-09-19T14:47

2024-09-19T14:47

в мире

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сша

ван и (политик)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июле заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужны мир и процветание, а не ракеты средней дальности и противостояние. "США не планируют в ближайшее время выводить ракетную систему средней дальности, размещенную на Филиппинах, несмотря на требования Китая, и проверяют возможность ее использования в (возможном - ред.) региональном конфликте", - говорится в сообщении агентства. Ранее филиппинский телеканал ABS CBN сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И в ходе прошедшей в конце июля встречи со своим филиппинской коллегой Энрике Манало назвал "дестабилизирующим" размещение американских ракетных комплексов Typhon, предназначенных для запуска ракет SM-6 и "Томагавк". При этом глава МИД Филиппин заявил китайскому коллеге, что размещение американских ракет средней дальности не должно беспокоить КНР.

https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html

https://ria.ru/20240918/rakety-1973451439.html

китай

филиппины

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, филиппины, сша, ван и (политик)