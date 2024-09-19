США не планируют вывозить с Филиппин ракетный комплекс, сообщили СМИ
Reuters: США, вопреки Китаю, не планируют вывозить с Филиппин ракетный комплекс
© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июле заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужны мир и процветание, а не ракеты средней дальности и противостояние.
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"США не планируют в ближайшее время выводить ракетную систему средней дальности, размещенную на Филиппинах, несмотря на требования Китая, и проверяют возможность ее использования в (возможном - ред.) региональном конфликте", - говорится в сообщении агентства.
Ранее филиппинский телеканал ABS CBN сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И в ходе прошедшей в конце июля встречи со своим филиппинской коллегой Энрике Манало назвал "дестабилизирующим" размещение американских ракетных комплексов Typhon, предназначенных для запуска ракет SM-6 и "Томагавк". При этом глава МИД Филиппин заявил китайскому коллеге, что размещение американских ракет средней дальности не должно беспокоить КНР.
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