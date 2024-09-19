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Эксперты: США продолжат готовить подразделения, нарушающие права человека - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ssha-1973636815.html
Эксперты: США продолжат готовить подразделения, нарушающие права человека
Эксперты: США продолжат готовить подразделения, нарушающие права человека - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперты: США продолжат готовить подразделения, нарушающие права человека
Соединенные Штаты продолжат участвовать в подготовке украинских подразделений, нарушающих права человека, несмотря на публикацию сведений об американском... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:37
2024-09-19T14:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат участвовать в подготовке украинских подразделений, нарушающих права человека, несмотря на публикацию сведений об американском участии в такой деятельности, высказали мнение в разговоре с РИА Новости эксперты. Согласно рассекреченному докладу генерального инспектора Минобороны США, военное ведомство тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека. "Они готовят и будут готовить. Все дальнейшие шаги, которые могут как-то ухудшить положение России, это шаги, интересные Америке, и, безусловно, они будут продолжать поставлять оружие, финансировать террористический режим Зеленского и готовить такие подразделения, которые в том числе будут совершать террористические акты", - считает председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко. Участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник полагает, что после публикации сведений о подготовке США подразделения, нарушавшего права человека, эта деятельность продолжится, но ее будут скрывать. В частности, с участием Вашингтона будут и дальше тренировать боевиков батальона "Азов"*, запрещенной в России террористической организации. "Все-таки "Азовом"* занимаются спецслужбы, не армейские, а спецслужбы, которые готовят их для спецопераций, и их устраивает их уровень зверства, и будут скрывать", - объяснил он. По мнению Олейника, Штаты имеют отношение и к тренировке ряда других националистических подразделений на службе киевского режима. Собеседник сравнил этих террористов с полицаями времен Великой Отечественной. Роман Коваленко также отметил вероятность такой связи между США и "Азовом"*, добавив, что иностранная роль в подготовке "Азова"* бесспорна.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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сша, россия, америка, владимир олейник, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Америка, Владимир Олейник, Вооруженные силы Украины, СВО
Эксперты: США продолжат готовить подразделения, нарушающие права человека

Юрист Коваленко: США продолжат готовить подразделения, нарушающие права человека

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат участвовать в подготовке украинских подразделений, нарушающих права человека, несмотря на публикацию сведений об американском участии в такой деятельности, высказали мнение в разговоре с РИА Новости эксперты.
Согласно рассекреченному докладу генерального инспектора Минобороны США, военное ведомство тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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"Они готовят и будут готовить. Все дальнейшие шаги, которые могут как-то ухудшить положение России, это шаги, интересные Америке, и, безусловно, они будут продолжать поставлять оружие, финансировать террористический режим Зеленского и готовить такие подразделения, которые в том числе будут совершать террористические акты", - считает председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко.
Участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник полагает, что после публикации сведений о подготовке США подразделения, нарушавшего права человека, эта деятельность продолжится, но ее будут скрывать. В частности, с участием Вашингтона будут и дальше тренировать боевиков батальона "Азов"*, запрещенной в России террористической организации.
"Все-таки "Азовом"* занимаются спецслужбы, не армейские, а спецслужбы, которые готовят их для спецопераций, и их устраивает их уровень зверства, и будут скрывать", - объяснил он.
По мнению Олейника, Штаты имеют отношение и к тренировке ряда других националистических подразделений на службе киевского режима. Собеседник сравнил этих террористов с полицаями времен Великой Отечественной. Роман Коваленко также отметил вероятность такой связи между США и "Азовом"*, добавив, что иностранная роль в подготовке "Азова"* бесспорна.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияАмерикаВладимир ОлейникВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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