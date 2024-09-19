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В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун - РИА Новости, 19.09.2024
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01:53 19.09.2024 (обновлено: 02:05 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/ssha-1973538737.html
В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун
В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун - РИА Новости, 19.09.2024
В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун
Палата представителей США в среду заблокировала предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:53
2024-09-19T02:05
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей США в среду заблокировала предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025 года, призванный предотвратить вынужденную приостановку его работы (шатдаун).Против данной инициативы высказались 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, 202 поддержали. Два конгрессмена воздержались от голосования.Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу, то есть произойдет "шатдаун", в начале октября.Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода. В администрации Байдена заявляли, что краткосрочное финансирование является противоположностью эффективному управлению и наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны, поскольку "подорвет наше оборонное превосходство в сравнении с КНР, подорвет нашу готовность и не даст нашим военным необходимую им поддержку".
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html
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В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун

В конгрессе заблокировали законопроект о временном финансировании правительства

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей США в среду заблокировала предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025 года, призванный предотвратить вынужденную приостановку его работы (шатдаун).
Против данной инициативы высказались 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, 202 поддержали. Два конгрессмена воздержались от голосования.
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Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу, то есть произойдет "шатдаун", в начале октября.
Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.
В администрации Байдена заявляли, что краткосрочное финансирование является противоположностью эффективному управлению и наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны, поскольку "подорвет наше оборонное превосходство в сравнении с КНР, подорвет нашу готовность и не даст нашим военным необходимую им поддержку".
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