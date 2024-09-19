https://ria.ru/20240919/ssha-1973534981.html

В США перечислили страны, входящие в "клуб зарубежных противников"

В США перечислили страны, входящие в "клуб зарубежных противников" - РИА Новости, 19.09.2024

В США перечислили страны, входящие в "клуб зарубежных противников"

Россия, Китай, Иран и Северная Корея и ряд других государств составляют "клуб зарубежных противников" Соединенных Штатов, заявил в среду глава комитета по... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T00:32

2024-09-19T00:32

2024-09-19T02:07

сша

россия

китай

марк уорнер

энтони блинкен

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Россия, Китай, Иран и Северная Корея и ряд других государств составляют "клуб зарубежных противников" Соединенных Штатов, заявил в среду глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер. "Мы не выбираем себе этих противников. Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники", — сказал Уорнер, выступая на слушаниях в верхней палате Конгресса, которые проходили с участием глав ведущих технологических компаний США и были посвящены теме вмешательства в предстоящие президентские выборы.В США по мере приближения ноябрьских выборов все активнее муссируется тема предполагаемого иностранного вмешательства. В августе Уорнер заявлял, что страна стала более уязвима к влиянию извне и сейчас не столь хорошо подготовлена к выборам, как в 2020 году. По мнению влиятельного конгрессмена, одной из причин такого положения вещей выступает активное развитие искусственного интеллекта и недостаточное сотрудничество правительства США с компаниями-владельцами социальных сетей.На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон совместно с Великобританией и Канадой запускает дипломатическую кампанию по борьбе с угрозой, якобы исходящей от российского телеканала RT. Глава американской дипломатии утверждал, что медиагруппа якобы вмешивалась в дела суверенных государств, а также участвовала в "тайных операциях, связанных с информацией и влиянием".Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности, телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь.

https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html

https://ria.ru/20240917/ssha-1973291381.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, китай, марк уорнер, энтони блинкен, мария захарова, в мире