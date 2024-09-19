В США перечислили страны, входящие в "клуб зарубежных противников"
Сенатор Уорнер включил Россию, КНР, Иран и КНДР в "клуб зарубежных противников"
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Россия, Китай, Иран и Северная Корея и ряд других государств составляют "клуб зарубежных противников" Соединенных Штатов, заявил в среду глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер.
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"Мы не выбираем себе этих противников. Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники", — сказал Уорнер, выступая на слушаниях в верхней палате Конгресса, которые проходили с участием глав ведущих технологических компаний США и были посвящены теме вмешательства в предстоящие президентские выборы.
В США по мере приближения ноябрьских выборов все активнее муссируется тема предполагаемого иностранного вмешательства. В августе Уорнер заявлял, что страна стала более уязвима к влиянию извне и сейчас не столь хорошо подготовлена к выборам, как в 2020 году. По мнению влиятельного конгрессмена, одной из причин такого положения вещей выступает активное развитие искусственного интеллекта и недостаточное сотрудничество правительства США с компаниями-владельцами социальных сетей.
На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон совместно с Великобританией и Канадой запускает дипломатическую кампанию по борьбе с угрозой, якобы исходящей от российского телеканала RT. Глава американской дипломатии утверждал, что медиагруппа якобы вмешивалась в дела суверенных государств, а также участвовала в "тайных операциях, связанных с информацией и влиянием".
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности, телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь.
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