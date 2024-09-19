https://ria.ru/20240919/sredstva-1973677353.html

Путин призвал искать средства поражения беспилотников

Путин призвал искать средства поражения беспилотников - РИА Новости, 19.09.2024

Путин призвал искать средства поражения беспилотников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно искать средства поражения беспилотников, это позволит защитить военные и гражданские объекты. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:21

2024-09-19T16:21

2024-09-19T16:48

безопасность

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно искать средства поражения беспилотников, это позволит защитить военные и гражданские объекты."Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надёжно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия