https://ria.ru/20240919/sredstva-1973677353.html
Путин призвал искать средства поражения беспилотников
Путин призвал искать средства поражения беспилотников - РИА Новости, 19.09.2024
Путин призвал искать средства поражения беспилотников
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно искать средства поражения беспилотников, это позволит защитить военные и гражданские объекты. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:21
2024-09-19T16:21
2024-09-19T16:48
безопасность
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно искать средства поражения беспилотников, это позволит защитить военные и гражданские объекты."Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надёжно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин призвал искать средства поражения беспилотников
Путин призвал искать средства поражения беспилотников, чтобы защищать объекты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно искать средства поражения беспилотников, это позволит защитить военные и гражданские объекты.
"Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надёжно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.