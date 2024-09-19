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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2024

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила контратаку нацформирования "Кракен" в районах Липцов, Волчанска РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:51

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила контратаку нацформирования "Кракен" в районах Липцов, Волчанска и Харькова, потери противника составили более 195 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен"."Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240919/tni-1973566209.html

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, киев, безопасность, волчанск, харьков