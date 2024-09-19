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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 19.09.2024 (обновлено: 12:51 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973611995.html
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2024
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила контратаку нацформирования "Кракен" в районах Липцов, Волчанска РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:47
2024-09-19T12:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
киев
безопасность
волчанск
харьков
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила контратаку нацформирования "Кракен" в районах Липцов, Волчанска и Харькова, потери противника составили более 195 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен"."Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240919/tni-1973566209.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, киев, безопасность, волчанск, харьков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Киев, Безопасность, Волчанск, Харьков
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: Киев потерял более 195 военных в зоне ответственности группы "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила контратаку нацформирования "Кракен" в районах Липцов, Волчанска и Харькова, потери противника составили более 195 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен".
"Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
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