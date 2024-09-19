Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 19.09.2024 (обновлено: 11:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973576180.html
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2024
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области
Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:57
2024-09-19T11:27
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972458734_0:0:3502:1971_1920x0_80_0_0_b89c14b77f05bda67514f167ff79c076.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить", - сказал Рогов. По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.
https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972458734_590:0:3321:2048_1920x0_80_0_0_ee1aeb6c4996a130bc5597ba7b3c4b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов: украинские войска отступили в районе трех сел в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-72 Б3М
Танк Т-72 Б3М - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 Б3М. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить", - сказал Рогов.
По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта
14 августа, 12:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала