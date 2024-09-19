https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973576180.html

Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2024

Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области

Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:57

2024-09-19T10:57

2024-09-19T11:27

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить", - сказал Рогов. По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.

https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир рогов, безопасность