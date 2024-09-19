https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973576180.html
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2024
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области
Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:57
2024-09-19T10:57
2024-09-19T11:27
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить", - сказал Рогов. По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.
https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов: украинские войска отступили в районе трех сел в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска были вынуждены отступить в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить", - сказал Рогов.
По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.