https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973547302.html

В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций

В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций - РИА Новости, 19.09.2024

В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций

Российская группировка "Восток" пресекла попытки украинских войск провести ротации и задействовать резервы в районах нескольких населенных пунктов ДНР и... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:06

2024-09-19T05:06

2024-09-19T05:06

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

донецкая народная республика

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88e068176d10dc74247d2f6e79753b7d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская группировка "Восток" пресекла попытки украинских войск провести ротации и задействовать резервы в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций и выдвижение резервов в районах Водяного, Новодаровки, Луговского и Загорного", - сказал Гордеев.

https://ria.ru/20240918/svo-1973496932.html

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр гордеев (полковник), донецкая народная республика, запорожская область