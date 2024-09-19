https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973547302.html
В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций
В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций - РИА Новости, 19.09.2024
В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций
Российская группировка "Восток" пресекла попытки украинских войск провести ротации и задействовать резервы в районах нескольких населенных пунктов ДНР и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:06
2024-09-19T05:06
2024-09-19T05:06
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская группировка "Восток" пресекла попытки украинских войск провести ротации и задействовать резервы в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций и выдвижение резервов в районах Водяного, Новодаровки, Луговского и Загорного", - сказал Гордеев.
https://ria.ru/20240918/svo-1973496932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр гордеев (полковник), донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций
ВС России пресекли попытки ВСУ усилить позиции в ДНР и Запорожской области