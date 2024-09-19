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Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета обновили к театральному сезону - РИА Новости, 19.09.2024
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Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета обновили к театральному сезону
Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета обновили к театральному сезону - РИА Новости, 19.09.2024
Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета обновили к театральному сезону
Сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:49
2024-09-19T14:49
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сергей собянин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Серию постов о том, как за лето преобразился наш город, начну с небольшого, но уютного и дорогого москвичам сада "Аквариум" или, как его часто называют, зеленого фойе Театра Моссовета, расположенного на Большой Садовой – в самом центре Москвы. Театр начинается с вешалки, а сад "Аквариум" - с исторической ограды. Решетку и ворота отчистили и привели в порядок", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что рядом со входом и у Театра Моссовета установили фонари с четырьмя светильниками, стилизованные под старинные газовые лампы. "По программе "Чистое небо" воздушные кабельные линии протяженностью более 4 тысяч метров убрали под землю. На новых видеоэкранах у входа будут транслировать сцены из спектаклей. А для афиш установили новые лайтбоксы. Вглубь сада, ко входу в Театр Моссовета, как и раньше, ведет широкий променад. Но старую бетонную плитку со сколами и трещинами заменили гранитной", - рассказал Собянин. Он уточнил, что небольшую извилистую дорожку вдоль забора, отделяющего сад от Военно-политической академии, замостили гранитной плиткой. Чтобы исключить подтопления, проложили дополнительные трубы ливневой канализации и установили три дождевых колодца. Также специалисты отремонтировали систему подачи воды, заменили трубы и насосы, почистили чаши и фигуры трех фонтанов. Колоннаду почистили и покрасили, восстановили и расположенный за ней грот с мини-фонтаном с головой Медузы Горгоны. "В саду "Аквариум" станет еще больше зелени. Здесь уже разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метра и 270 квадратных метров цветников из многолетников. Следующим летом посетителей будут радовать хосты, астильбы, вербейник, роджерсия в сочетании с папоротниками. Дополнительно планируется высадить еще 2,8 тысячи различных кустарников. Отдохнуть теперь можно на лавочках необычной изогнутой формы. Часть из них окружают мощные старинные деревья", - добавил Собянин. Мэр подчеркнул, что работы в "Аквариуме" завершились накануне очередного театрального сезона.
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москва, сергей собянин, театр имени моссовета
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Театр имени Моссовета

Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета обновили к театральному сезону

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыСад "Аквариум" у Театра Моссовета
Сад Аквариум у Театра Моссовета - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сад "Аквариум" у Театра Моссовета
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Серию постов о том, как за лето преобразился наш город, начну с небольшого, но уютного и дорогого москвичам сада "Аквариум" или, как его часто называют, зеленого фойе Театра Моссовета, расположенного на Большой Садовой – в самом центре Москвы. Театр начинается с вешалки, а сад "Аквариум" - с исторической ограды. Решетку и ворота отчистили и привели в порядок", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что рядом со входом и у Театра Моссовета установили фонари с четырьмя светильниками, стилизованные под старинные газовые лампы.
"По программе "Чистое небо" воздушные кабельные линии протяженностью более 4 тысяч метров убрали под землю. На новых видеоэкранах у входа будут транслировать сцены из спектаклей. А для афиш установили новые лайтбоксы. Вглубь сада, ко входу в Театр Моссовета, как и раньше, ведет широкий променад. Но старую бетонную плитку со сколами и трещинами заменили гранитной", - рассказал Собянин.
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Он уточнил, что небольшую извилистую дорожку вдоль забора, отделяющего сад от Военно-политической академии, замостили гранитной плиткой. Чтобы исключить подтопления, проложили дополнительные трубы ливневой канализации и установили три дождевых колодца. Также специалисты отремонтировали систему подачи воды, заменили трубы и насосы, почистили чаши и фигуры трех фонтанов. Колоннаду почистили и покрасили, восстановили и расположенный за ней грот с мини-фонтаном с головой Медузы Горгоны.
"В саду "Аквариум" станет еще больше зелени. Здесь уже разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метра и 270 квадратных метров цветников из многолетников. Следующим летом посетителей будут радовать хосты, астильбы, вербейник, роджерсия в сочетании с папоротниками. Дополнительно планируется высадить еще 2,8 тысячи различных кустарников. Отдохнуть теперь можно на лавочках необычной изогнутой формы. Часть из них окружают мощные старинные деревья", - добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что работы в "Аквариуме" завершились накануне очередного театрального сезона.
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