https://ria.ru/20240919/sobjanin-1973711632.html

Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии

Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии - РИА Новости, 19.09.2024

Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг стал лауреатом Всемирной инновационной премии в номинации "Устойчивые города и сообщества". РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:13

2024-09-19T19:13

2024-09-19T19:30

общество

технологии

москва

сергей собянин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973711806_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9806be76e3a643105d1bb40cdbaa6a6f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг стал лауреатом Всемирной инновационной премии в номинации "Устойчивые города и сообщества". "Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем, и я думаю, что сегодняшний форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решить те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами", - сказал Собянин перед церемонией вручения премии в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" в Зарядье. Мэр подчеркнул, что Москва развивает инновационные технологии, при этом делая акцент на их прикладном характере. "Мы стараемся, чтобы это были не просто красивые, но может не очень прикладные технологии, а технологии, которые реально меняют жизнь всех жителей города, миллионов людей, это очень сложная, непростая задача", - сказал Собянин. Всемирную инновационную премию лидерам инновационного развития городов БРИКС в четверг вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг."Я являюсь свидетелем того, как год за годом стремительно растет и преображается Москва. В городе реализуются все новые инфраструктурные проекты, в повседневную жизнь горожан приходят новые технологии, растет количество и качество транспортных сервисов. Парки и зеленые зоны отличаются высоким качеством дизайна, они грамотно вписаны в ткань города. Внедрение в городе инновационных решений тесно связано с заботой об окружающей среде", - приводят организаторы форума слова Чунга.

https://ria.ru/20240918/moskva--1973476185.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, сергей собянин, брикс