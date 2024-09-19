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Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии - РИА Новости, 19.09.2024
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19:13 19.09.2024 (обновлено: 19:30 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sobjanin-1973711632.html
Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии
Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии - РИА Новости, 19.09.2024
Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг стал лауреатом Всемирной инновационной премии в номинации "Устойчивые города и сообщества". РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:13
2024-09-19T19:30
общество
технологии
москва
сергей собянин
брикс
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг стал лауреатом Всемирной инновационной премии в номинации "Устойчивые города и сообщества". "Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем, и я думаю, что сегодняшний форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решить те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами", - сказал Собянин перед церемонией вручения премии в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" в Зарядье. Мэр подчеркнул, что Москва развивает инновационные технологии, при этом делая акцент на их прикладном характере. "Мы стараемся, чтобы это были не просто красивые, но может не очень прикладные технологии, а технологии, которые реально меняют жизнь всех жителей города, миллионов людей, это очень сложная, непростая задача", - сказал Собянин. Всемирную инновационную премию лидерам инновационного развития городов БРИКС в четверг вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг."Я являюсь свидетелем того, как год за годом стремительно растет и преображается Москва. В городе реализуются все новые инфраструктурные проекты, в повседневную жизнь горожан приходят новые технологии, растет количество и качество транспортных сервисов. Парки и зеленые зоны отличаются высоким качеством дизайна, они грамотно вписаны в ткань города. Внедрение в городе инновационных решений тесно связано с заботой об окружающей среде", - приводят организаторы форума слова Чунга.
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общество, технологии, москва, сергей собянин, брикс
Общество, Технологии, Москва, Сергей Собянин, БРИКС
Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии

Мэр Москвы Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии

© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКСМэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии
Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКС
Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг стал лауреатом Всемирной инновационной премии в номинации "Устойчивые города и сообщества".
«
"Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем, и я думаю, что сегодняшний форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решить те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами", - сказал Собянин перед церемонией вручения премии в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" в Зарядье.
© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКСМэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии
Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКС
Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии
Мэр подчеркнул, что Москва развивает инновационные технологии, при этом делая акцент на их прикладном характере.
"Мы стараемся, чтобы это были не просто красивые, но может не очень прикладные технологии, а технологии, которые реально меняют жизнь всех жителей города, миллионов людей, это очень сложная, непростая задача", - сказал Собянин.
Всемирную инновационную премию лидерам инновационного развития городов БРИКС в четверг вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
«
"Я являюсь свидетелем того, как год за годом стремительно растет и преображается Москва. В городе реализуются все новые инфраструктурные проекты, в повседневную жизнь горожан приходят новые технологии, растет количество и качество транспортных сервисов. Парки и зеленые зоны отличаются высоким качеством дизайна, они грамотно вписаны в ткань города. Внедрение в городе инновационных решений тесно связано с заботой об окружающей среде", - приводят организаторы форума слова Чунга.
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