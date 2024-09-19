Наемник из США рассказал, кого вербует Киев
Наемник из США: Украина привлекает на свою сторону нестабильных и опасных людей
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев на фоне конфликта привлекает на свою сторону нестабильных и опасных людей, пишет в статье для газеты Washington Post воевавший на Украине американский наемник Малкольм Нэнс.
Ранее издание New York Post со ссылкой на иностранных наемников сообщало, что Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не взяли на службу в ВС Украины, так как посчитали его невменяемым. Наемники описали Раута как сомнительного, нестабильного и опасного человека.
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"После... 2022 года правительство Украины пыталось выстроить собственную оборону на ходу, что предоставило множество возможностей для таких нестабильных персонажей, как Раут, вовлечься в это, переосмыслить себя или просто заработать денег", - пишет автор статьи.
Нэнс добавляет, что многих из наемников и представителей НКО Киеву пускать на Украину не следовало. Он рассказал о случаях, когда воевать за Украину шли люди, которых разыскивали за убийство и которые страдали от психических заболеваний.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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