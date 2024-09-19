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СМИ: на французской Мартинике из-за беспорядков ввели комендантский час - РИА Новости, 19.09.2024
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00:48 19.09.2024 (обновлено: 01:11 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/smi-1973535719.html
СМИ: на французской Мартинике из-за беспорядков ввели комендантский час
СМИ: на французской Мартинике из-за беспорядков ввели комендантский час - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: на французской Мартинике из-за беспорядков ввели комендантский час
Власти французской заморской территории Мартиника ввели комендантский час в ряде районов города Фор-де-Франс, административного центра острова, сообщает... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:48
2024-09-19T01:11
мартиника
в мире
новая каледония
карибское море
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти французской заморской территории Мартиника ввели комендантский час в ряде районов города Фор-де-Франс, административного центра острова, сообщает радиостанция France Info.Ранее издание Figaro сообщило, что на острове Мартиника, французской заморской территории в Карибском море, шесть полицейских были ранены в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против подорожания продовольствия."С вечера среды 18 сентября вводится комендантский час с 21.00 до 05.00 в портовой зоне, а также вдоль дорог от окрестностей гипермаркета в районе Дийон до района Жамбетт в городе Фор-де-Франс", - говорится в материале.Радиостанция со ссылкой на силовые ведомства также указывает, что на остров в скором времени прибудет подкрепление из правоохранителей Французской Гвианы и Гваделупы, других заморских регионов Франции.В ночь на вторник протестующие построили баррикады в административном центре острова, городе Фор-де-Франс. С начала сентября городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения против подорожания продовольствия. По выходным протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC). Ассоциация призвала "блокировать" остров до появления ясности в торговых переговорах по вопросу ценообразования.В мае массовые протесты также проходили на другой французской заморской территории, Новой Каледонии. В ходе погромов погибли 11 человек, 2459 человек были задержано, ущерб составил миллиард евро. Жители протестовали из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
https://ria.ru/20240917/moldavija-1973128895.html
https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html
мартиника
новая каледония
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мартиника, в мире, новая каледония, карибское море
Мартиника, В мире, Новая Каледония, Карибское море
СМИ: на французской Мартинике из-за беспорядков ввели комендантский час

France Info: на Мартинике из-за волны беспорядков ввели комендантский час

© Pixabay / falcoОстров Мартиника
Остров Мартиника - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Pixabay / falco
Остров Мартиника. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти французской заморской территории Мартиника ввели комендантский час в ряде районов города Фор-де-Франс, административного центра острова, сообщает радиостанция France Info.
Ранее издание Figaro сообщило, что на острове Мартиника, французской заморской территории в Карибском море, шесть полицейских были ранены в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против подорожания продовольствия.
"С вечера среды 18 сентября вводится комендантский час с 21.00 до 05.00 в портовой зоне, а также вдоль дорог от окрестностей гипермаркета в районе Дийон до района Жамбетт в городе Фор-де-Франс", - говорится в материале.
Радиостанция со ссылкой на силовые ведомства также указывает, что на остров в скором времени прибудет подкрепление из правоохранителей Французской Гвианы и Гваделупы, других заморских регионов Франции.
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В ночь на вторник протестующие построили баррикады в административном центре острова, городе Фор-де-Франс. С начала сентября городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения против подорожания продовольствия. По выходным протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC). Ассоциация призвала "блокировать" остров до появления ясности в торговых переговорах по вопросу ценообразования.
В мае массовые протесты также проходили на другой французской заморской территории, Новой Каледонии. В ходе погромов погибли 11 человек, 2459 человек были задержано, ущерб составил миллиард евро. Жители протестовали из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
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