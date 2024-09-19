https://ria.ru/20240919/smartfony-1973679447.html

Назван топ моделей смартфонов для стабильной связи и поиска в сети

Назван топ моделей смартфонов для стабильной связи и поиска в сети - РИА Новости, 19.09.2024

Назван топ моделей смартфонов для стабильной связи и поиска в сети

Эксперты "МегаФона" проанализировали на своей сети работу смартфонов от разных производителей и выделили наиболее надежные гаджеты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:30

2024-09-19T16:30

2024-09-19T16:30

россия

мегафон

смартфоны

гаджеты

мобильная связь

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эксперты "МегаФона" проанализировали на своей сети работу смартфонов от разных производителей и выделили наиболее надежные гаджеты, сообщает пресс-служба мобильного оператора. В список вошли модели разных ценовых сегментов от Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei и ряда других вендоров. Отмечается, что наличие корректной настройки смартфона производителем — один из факторов, от которого напрямую зависит пользовательский опыт. Специалисты "МегаФона" на регулярной основе отслеживают наиболее популярные абонентские устройства на своей сети и в контакте с производителями проверяют надежность работы этих смартфонов: исследуют качество покрытия сетью, уровень голосовой связи и скорость передачи данных. Для анализа работоспособности было отобрано около 450 моделей смартфонов, которые поддерживают 4G и которыми пользуются не менее 10 тысяч абонентов ежедневно. В актуальный рейтинг наиболее стабильных устройств по итогам лета вошли 40 смартфонов в разных ценовых категориях. Порядка 23% моделей приходится на бренд Xiaomi, 18% — на Samsung, еще 15% — на Apple. Далее идут смартфоны от вендоров Realme, Huawei и Vivo. В высоком ценовом сегменте наибольшую стабильность работы демонстрируют Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, а также две модели от Xiaomi: 13T Pro и MI 13T. В средней ценовой категории в топ вошли iPhone 12 Pro, Realme 9 5G, Xiaomi Redmi Note 13, Realme 9 Pro, Tecno Camon 30 и Realme C67 4G. Среди бюджетных смартфонов стабильно надежную работу в российской сети показывают три устройства: iPhone 8 Plus, Nokia Lumia 635 и Xiaomi Redmi Go. "На фактический пользовательский опыт по качеству связи влияет не только работа мобильной сети и сервисов, но и качество самого смартфона. Поэтому, чтобы абонент был доволен связью, мы помимо работы над улучшением сети, проводим аналитику разных моделей смартфонов, тестируем “трубки” в лаборатории. Если модель смартфона показывает неудовлетворительный результат, специалисты оператора совместно с командой вендора ищут решение проблемы. Затем производитель выпускает обновление ПО для устройства либо же корректировка происходит на сети "МегаФона". Эта работа позволяет повысить качество связи, а также максимальную скорость интернета на проблемном гаджете", - сказал директор по воспринимаемому качеству "МегаФона" Станислав Шилов, его слова приводит пресс-служба. Там отметили, что некорректно настроенные устройства не только создают сложности для абонентов, но и могут приводить к дополнительной нагрузке на операторскую сеть. По этой причине мобильный оператор тестирует в собственной лаборатории всю технику, поступающую в розничную сеть оператора. На мощностях исследовательского центра также тестируется оборудование независимых вендоров, выходящих на российский рынок. Ежегодно в лаборатории проверяется около 150 наименований различных устройств.

https://realty.ria.ru/20240918/internet-1973227955.html

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мегафон, смартфоны, гаджеты, мобильная связь