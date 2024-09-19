Рейтинг@Mail.ru
Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 19.09.2024 (обновлено: 16:24 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973672733.html
Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело
Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело - РИА Новости, 19.09.2024
Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело
Уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации завели против главреда издания "Новая газета. Европа"*(признана нежелательной организацией... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:18
2024-09-19T16:24
россия
иноагенты
следствие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации завели против главреда издания "Новая газета. Европа"*(признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Кирилла Мартынова** возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, части 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.*Признана нежелательной организацией в России**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240918/shtraf-1973314066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иноагенты, следствие
Россия, иноагенты, Следствие
Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело

Уголовное дело завели против главреда "Новая газета. Европа" Кирилла Мартынова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации завели против главреда издания "Новая газета. Европа"*(признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Кирилла Мартынова** возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, части 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.
*Признана нежелательной организацией в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Блогер Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
18 сентября, 07:06
 
РоссияиноагентыСледствие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала