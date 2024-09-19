https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973672733.html

Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело

Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело - РИА Новости, 19.09.2024

Против главреда издания "Новая газета. Европа"* завели дело

Уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации завели против главреда издания "Новая газета. Европа"*(признана нежелательной организацией... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:24

россия

иноагенты

следствие

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации завели против главреда издания "Новая газета. Европа"*(признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Кирилла Мартынова** возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, части 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.*Признана нежелательной организацией в России**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240918/shtraf-1973314066.html

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россия, иноагенты, следствие