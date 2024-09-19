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Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/sklad-1973547664.html
Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье
Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.09.2024
Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье
Артиллеристы-десантники одного из соединений ВДВ группировки войск "Север" уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области, сообщили... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:12
2024-09-19T05:12
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Артиллеристы-десантники одного из соединений ВДВ группировки войск "Север" уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанёс удары по целям", - сообщили в МО. Уточняется, что огонь наносился осколочно-фугасными боеприпасами калибра 152 мм, что позволило нанести максимальное поражение пехоте противника. "Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены",- добавили в оборонном ведомстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье

Десантники уничтожили пехоту и склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Артиллеристы-десантники одного из соединений ВДВ группировки войск "Север" уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанёс удары по целям", - сообщили в МО.
Уточняется, что огонь наносился осколочно-фугасными боеприпасами калибра 152 мм, что позволило нанести максимальное поражение пехоте противника.
"Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены",- добавили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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