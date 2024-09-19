https://ria.ru/20240919/sk-1973599673.html

СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье

СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье - РИА Новости, 19.09.2024

СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье

Среди основных версий крушения вертолёта Robinson R66 в Зейском округе Приамурья рассматриваются нарушение правил пилотирования и техническая неисправность,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:30

2024-09-19T12:30

2024-09-19T12:30

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973110878_0:282:960:822_1920x0_80_0_0_b4b0ffc7a75f2a958e7e37502155be2e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди основных версий крушения вертолёта Robinson R66 в Зейском округе Приамурья рассматриваются нарушение правил пилотирования и техническая неисправность, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и личные вещи пострадавших, а также документы на воздушное судно. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. По данным МЧС региона, вертолёт Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Во вторник спасатели обнаружили место крушения, а также погибших пилота и двух пассажиров вертолёта. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)