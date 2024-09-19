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СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье - РИА Новости, 19.09.2024
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12:30 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/sk-1973599673.html
СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье
СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье - РИА Новости, 19.09.2024
СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье
Среди основных версий крушения вертолёта Robinson R66 в Зейском округе Приамурья рассматриваются нарушение правил пилотирования и техническая неисправность,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:30
2024-09-19T12:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди основных версий крушения вертолёта Robinson R66 в Зейском округе Приамурья рассматриваются нарушение правил пилотирования и техническая неисправность, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и личные вещи пострадавших, а также документы на воздушное судно. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. По данным МЧС региона, вертолёт Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Во вторник спасатели обнаружили место крушения, а также погибших пилота и двух пассажиров вертолёта. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал две основные версии крушения вертолета в Приамурье

СК определил основные версии крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье

© Фото : Амурские спасатели/TelegramПоиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Амурские спасатели/Telegram
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди основных версий крушения вертолёта Robinson R66 в Зейском округе Приамурья рассматриваются нарушение правил пилотирования и техническая неисправность, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и личные вещи пострадавших, а также документы на воздушное судно. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
По данным МЧС региона, вертолёт Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Во вторник спасатели обнаружили место крушения, а также погибших пилота и двух пассажиров вертолёта.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение
1 сентября, 10:34
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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