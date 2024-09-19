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У отравителя из Балашихи появилась вторая жертва - РИА Новости, 19.09.2024
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09:13 19.09.2024 (обновлено: 11:54 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sk-1973559673.html
У отравителя из Балашихи появилась вторая жертва
У отравителя из Балашихи появилась вторая жертва - РИА Новости, 19.09.2024
У отравителя из Балашихи появилась вторая жертва
Житель Балашихи, добавлявший химикаты в еду своих родных и друзей, помимо друга, отравил также бабушку, сообщил СК. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:13
2024-09-19T11:54
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель Балашихи, добавлявший химикаты в еду своих родных и друзей, помимо друга, отравил также бабушку, сообщил СК."В Балашихе выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности местного жителя. &lt;...&gt; Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга", — говорится в релизе.Установлено, что молодой человек травил химикатами мать и отчима, а также друга, который скончался. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство и убийстве путем отравления. Кроме того, его проверяли на причастность еще к пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.Фигурант дела дал признательные показания и сообщил детали преступлений. Во всех случаях он угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в соль и еду. Родственников он травил ради недвижимости, а друзей — чтобы не возвращать долги.Ему назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Проводятся и другие судебные медицинские и химические экспертизы.
https://ria.ru/20231011/otravlenie-1902010057.html
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Дополнительные эпизоды преступной деятельности жителя Балашихи, травившего родственников
В Балашихе выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и убийство путем отравления. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела об отравлении жителем Балашихи членов своей семьи и друзей, выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела. Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек - бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга.
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следственный комитет россии (ск рф), балашиха, происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Балашиха, Происшествия, Россия
У отравителя из Балашихи появилась вторая жертва

СК: отравитель из Балашихи убил еще одного человека

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель Балашихи, добавлявший химикаты в еду своих родных и друзей, помимо друга, отравил также бабушку, сообщил СК.
"В Балашихе выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности местного жителя. <...> Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга", — говорится в релизе.
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Установлено, что молодой человек травил химикатами мать и отчима, а также друга, который скончался. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство и убийстве путем отравления. Кроме того, его проверяли на причастность еще к пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.
Фигурант дела дал признательные показания и сообщил детали преступлений. Во всех случаях он угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в соль и еду. Родственников он травил ради недвижимости, а друзей — чтобы не возвращать долги.
Ему назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Проводятся и другие судебные медицинские и химические экспертизы.
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Следственный комитет России (СК РФ)БалашихаПроисшествияРоссия
 
 
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