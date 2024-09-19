https://ria.ru/20240919/sinoptik-1973557393.html

Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето

Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето - РИА Новости, 19.09.2024

Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето

Классическое бабье лето начнется в понедельник и продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели, днем ожидается не выше плюс 15 градусов,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:51

2024-09-19T08:51

2024-09-19T09:19

россия

общество

погода

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_52bfc6b71d5f8031812c90f220378780.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Классическое бабье лето начнется в понедельник и продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели, днем ожидается не выше плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В начале следующей недели холодное дыхание осени усилится. На фоне малооблачной погоды в предутренние часы показания минимальных термометров в городе понизятся до плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4 градуса, днем не выше плюс 15. Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что максимальные значения термометров могут также штурмовать 20-градусную отметку, по ночам ожидается плюс 4 - плюс 9 градусов.

https://ria.ru/20240919/pogoda-1973559298.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец