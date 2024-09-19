https://ria.ru/20240919/sinoptik-1973557393.html
Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето
Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето - РИА Новости, 19.09.2024
Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето
Классическое бабье лето начнется в понедельник и продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели, днем ожидается не выше плюс 15 градусов,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:51
2024-09-19T08:51
2024-09-19T09:19
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общество
погода
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Классическое бабье лето начнется в понедельник и продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели, днем ожидается не выше плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В начале следующей недели холодное дыхание осени усилится. На фоне малооблачной погоды в предутренние часы показания минимальных термометров в городе понизятся до плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4 градуса, днем не выше плюс 15. Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что максимальные значения термометров могут также штурмовать 20-градусную отметку, по ночам ожидается плюс 4 - плюс 9 градусов.
https://ria.ru/20240919/pogoda-1973559298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Россия, Общество, Погода, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в центральной России начнется бабье лето
Синоптик: классическое бабье лето в центральной России начнется в понедельник