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В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/shtraf-1973653295.html
В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА
В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА
Административную ответственность в виде штрафа ввели в Калужской области в случае размещения информации, фото и видео БПЛА в СМИ и соцсетях, сообщил губернатора РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:39
2024-09-19T15:39
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
белгородская область
калужская область
россия
владислав шапша
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ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. Административную ответственность в виде штрафа ввели в Калужской области в случае размещения информации, фото и видео БПЛА в СМИ и соцсетях, сообщил губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале после сессии заксобрания. "Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры", - говорится в сообщении. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении минувшей ночью двух украинских беспилотников над Курской областью и одного – над Белгородской областью. По данным ведомства, в течение дня над Белгородской областью были уничтожены еще три БПЛА.
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происшествия, технологии, белгородская область, калужская область, россия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Белгородская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА

Губернатор Шапша: в Калужской области ввели штрафы за размещение медиа с БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. Административную ответственность в виде штрафа ввели в Калужской области в случае размещения информации, фото и видео БПЛА в СМИ и соцсетях, сообщил губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале после сессии заксобрания.
"Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении минувшей ночью двух украинских беспилотников над Курской областью и одного – над Белгородской областью. По данным ведомства, в течение дня над Белгородской областью были уничтожены еще три БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТехнологииБелгородская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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