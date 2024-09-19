https://ria.ru/20240919/shtraf-1973653295.html

В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА

В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024

В Калужской области ввели штрафы за размещение фото и видео БПЛА

Административную ответственность в виде штрафа ввели в Калужской области в случае размещения информации, фото и видео БПЛА в СМИ и соцсетях, сообщил губернатора РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:39

2024-09-19T15:39

2024-09-19T15:39

специальная военная операция на украине

происшествия

технологии

белгородская область

калужская область

россия

владислав шапша

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ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. Административную ответственность в виде штрафа ввели в Калужской области в случае размещения информации, фото и видео БПЛА в СМИ и соцсетях, сообщил губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале после сессии заксобрания. "Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры", - говорится в сообщении. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении минувшей ночью двух украинских беспилотников над Курской областью и одного – над Белгородской областью. По данным ведомства, в течение дня над Белгородской областью были уничтожены еще три БПЛА.

https://ria.ru/20231016/shtraf-1902695060.html

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происшествия, технологии, белгородская область, калужская область, россия, владислав шапша