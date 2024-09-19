https://ria.ru/20240919/shkolnitsa-1973545778.html
"Даже гвоздю радоваться": школьница из Суджи поделилась переживаниями
"Даже гвоздю радоваться": школьница из Суджи поделилась переживаниями - РИА Новости, 19.09.2024
"Даже гвоздю радоваться": школьница из Суджи поделилась переживаниями
Пятиклассница из города Суджа в Курской области рассказала РИА Новости, что когда она вернется домой, то хотела бы помочь родителям в его восстановлении,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:30
2024-09-19T04:30
2024-09-19T05:55
суджа
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КУРСК, 19 сен – РИА Новости. Пятиклассница из города Суджа в Курской области рассказала РИА Новости, что когда она вернется домой, то хотела бы помочь родителям в его восстановлении, девочка считает, что будет "даже гвоздю радоваться", если это будет уцелевший гвоздь от родного дома.Варя Чайкина приехала около месяца назад из Суджи в курский ПВР вместе со своими братьями, сестрами, бабушками, дедушками, тетями, дядями. Сейчас девочка учится в пятом классе на дистанционном обучении.Как вспоминает Варя, 6 августа утром был слышен очень сильный взрыв. "Папа сказал маме — вставай, иди до детей и собирай наши вещи". "Сначала мы приехали к папиному двоюродному брату, потом в Золотухин, а потом сюда. Когда мы ехали до папиного двоюродного брата, там фуру дрон подбил", — рассказывает школьница. По словам ребенка, у них в Судже остался одноэтажный дом с железной крышей, папин деревянный гараж, который она красила, два огорода. Из животных остались собака с кошкой и котом, рыбки и черепаха."Что с домом — ничего не известно, но, когда мы приедем — посмотрим, чего там не будет, а потом уже начнем все это восстанавливать. У нас своя комната с братом. Я бы хотела разбиться по комнатам сначала — мама с папой в начале дома, а я с Димой похожу в конце дома. Нужны блокноты, чтобы записывать, чего нет, а потом мы все это соединим и будем это все восстанавливать. А если там не будет вещей, будет все порвано, мы отсюда возьмем наши вещи. Если не будет техники, дедушка сказал, что отдаст нам свой телевизор", — планирует Варя. Она добавляет, что будет "даже гвоздю радоваться", который остался от дома.
https://ria.ru/20240919/ocheviditsa-1973545189.html
https://ria.ru/20240918/voennye-1973530988.html
https://ria.ru/20240917/delo-1973220867.html
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суджа
"Даже гвоздю радоваться": школьница из Суджи поделилась переживаниями
Школьница из Суджи сообщила, что порадуется и гвоздю, если он останется от дома
КУРСК, 19 сен – РИА Новости. Пятиклассница из города Суджа в Курской области рассказала РИА Новости, что когда она вернется домой, то хотела бы помочь родителям в его восстановлении, девочка считает, что будет "даже гвоздю радоваться", если это будет уцелевший гвоздь от родного дома.
Варя Чайкина приехала около месяца назад из Суджи в курский ПВР вместе со своими братьями, сестрами, бабушками, дедушками, тетями, дядями. Сейчас девочка учится в пятом классе на дистанционном обучении.
Как вспоминает Варя, 6 августа утром был слышен очень сильный взрыв. "Папа сказал маме — вставай, иди до детей и собирай наши вещи".
"Сначала мы приехали к папиному двоюродному брату, потом в Золотухин, а потом сюда. Когда мы ехали до папиного двоюродного брата, там фуру дрон подбил", — рассказывает школьница.
По словам ребенка, у них в Судже остался одноэтажный дом с железной крышей, папин деревянный гараж, который она красила, два огорода. Из животных остались собака с кошкой и котом, рыбки и черепаха.
"Что с домом — ничего не известно, но, когда мы приедем — посмотрим, чего там не будет, а потом уже начнем все это восстанавливать. У нас своя комната с братом. Я бы хотела разбиться по комнатам сначала — мама с папой в начале дома, а я с Димой похожу в конце дома. Нужны блокноты, чтобы записывать, чего нет, а потом мы все это соединим и будем это все восстанавливать. А если там не будет вещей, будет все порвано, мы отсюда возьмем наши вещи. Если не будет техники, дедушка сказал, что отдаст нам свой телевизор", — планирует Варя.
Она добавляет, что будет "даже гвоздю радоваться", который остался от дома.