Ученик пронес травматический пистолет в школу в Екатеринбурге
Шестиклассник пронес травматический пистолет в школу в Екатеринбурге
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Ученик одной из школ Екатеринбурга пронес травматический пистолет в учебное заведение, родители ребенка приглашены на профилактическую беседу, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"В МАОУ СОШ № 300 "Перспектива" 18 сентября обучающийся 6-го класса принес в школу травматический пистолет. Ребенок не проявлял агрессивных намерений, хотел показать пистолет одноклассникам. Родители и обучающийся приглашены на профилактическую беседу. Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками школы", - сказала собеседница агентства.
Как уточнил агентству руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
"Мать несовершеннолетнего "Рэмбо" сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ - "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка". Теперь эту семью представители МВД взяли, что называется, на карандаш", - добавил представитель полиции.
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