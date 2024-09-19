https://ria.ru/20240919/shkola-1973626244.html

Ученик пронес травматический пистолет в школу в Екатеринбурге

Ученик пронес травматический пистолет в школу в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.09.2024

Ученик пронес травматический пистолет в школу в Екатеринбурге

Ученик одной из школ Екатеринбурга пронес травматический пистолет в учебное заведение, родители ребенка приглашены на профилактическую беседу, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:24

2024-09-19T13:24

2024-09-19T13:24

происшествия

россия

екатеринбург

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Ученик одной из школ Екатеринбурга пронес травматический пистолет в учебное заведение, родители ребенка приглашены на профилактическую беседу, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "В МАОУ СОШ № 300 "Перспектива" 18 сентября обучающийся 6-го класса принес в школу травматический пистолет. Ребенок не проявлял агрессивных намерений, хотел показать пистолет одноклассникам. Родители и обучающийся приглашены на профилактическую беседу. Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками школы", - сказала собеседница агентства. Как уточнил агентству руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. "Мать несовершеннолетнего "Рэмбо" сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ - "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка". Теперь эту семью представители МВД взяли, что называется, на карандаш", - добавил представитель полиции.

https://ria.ru/20240916/napadenie-1972916159.html

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россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, екатеринбург, валерий горелых