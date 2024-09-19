https://ria.ru/20240919/serbija-1973625473.html

Сербия хочет обсудить с Россией сотрудничество в области энергетики

Сербия хочет обсудить с Россией сотрудничество в области энергетики - РИА Новости, 19.09.2024

Сербия хочет обсудить с Россией сотрудничество в области энергетики

Сербия хотела бы обсудить с российскими властями в ходе форума “Российская энергетическая неделя” продолжение сотрудничества в области энергетики, заявила... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:31

2024-09-19T13:31

2024-09-19T13:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Сербия хотела бы обсудить с российскими властями в ходе форума “Российская энергетическая неделя” продолжение сотрудничества в области энергетики, заявила заместитель председателя Народной скупщины Сербии Снежана Паунович. “Мы хотели бы использовать форум “Российская энергетическая неделя”, который состоится в конце сентября в Москве, для продолжения сотрудничества в области энергетики... Такие мероприятия подразумевают встречу с представителями исполнительной власти, а я в в парламенте буду ждать, чтобы верифицировать то, о чем будут достигнуты договоренности в Москве”, - сказала она в ходе выступления на Евразийском женском форуме. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

https://ria.ru/20240817/serbiya-1966762525.html

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сербия, москва, манеж, россия, в мире