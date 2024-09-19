Саратовские ученые разработали устройство для лечения Альцгеймера
Саратовские ученые разработали умную шапочку для лечения болезни Альцгеймера
Пожилой человек. Архивное фото
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Разработку ученых Саратовского государственного университета для лечения болезни Альцгеймера и проведения детоксикации головного мозга с помощью неинвазивных технологий готовят к клиническим исследованиям, которые намечены на 2025 год, сообщил ректор вуза Алексей Чумаченко.
"К клиническим испытаниям готовится проект ученых нашего университета по светотерапии мозга. Научная группа под руководством профессора О.В. Семячкиной-Глушковской изменила внешний вид устройства, известного как "умная" шапочка для лечения во сне. Шапочка превратилась в ленту и стала удобнее в использовании. Сейчас изобретение проходит проверку на безопасность. Инновационное устройство предназначено для лечения болезни Альцгеймера, кроме того, оно позволит проводить с помощью неинвазивных технологий детоксикацию головного мозга. Партнерами проекта являются ученые из Хуачжонского университета науки и технологии (город Ухань)", - написал ректор в Telegram-канале.
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Он отметил, что по статистике, у 35 процентов людей, которые спят менее 6 часов, через 20 лет развивается деменция, поскольку мозг выводит токсины только во сне, но времени на этот процесс оказывается недостаточно.
"В новой технологии применяется процесс фотобиомодуляции, основанной на использовании лазеров в инфракрасном диапазоне. Они воздействуют на мозг во время глубокого сна и стимулируют движение лимфы по сосудам, вместе с ней выводятся и вредные белки. Клинические исследования по проекту пройдут в 2025 году", - пояснил Чумаченко.
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