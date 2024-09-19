https://ria.ru/20240919/rossiya-1973702862.html

"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России

"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России - РИА Новости, 19.09.2024

"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России

Учения ВМФ РФ "Океан-2024" показали, что не стоит снова недооценивать силу России, у которой есть возможность проецировать ее по всему миру, считает колумнист... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:13

2024-09-19T18:13

2024-09-19T18:13

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Учения ВМФ РФ "Океан-2024" показали, что не стоит снова недооценивать силу России, у которой есть возможность проецировать ее по всему миру, считает колумнист газеты Washington Post Ли Хокстейдер. В понедельник завершились стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей были задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру", - пишет Хокстейдер. "Этот отрезвляющий факт зачастую теряется на фоне роста угрозы со стороны Китая и поворота Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Он не должен теряться, потому что было бы ошибкой снова недооценить решимость Кремля бросить вызов мировому порядку под руководством США или стойкость Москвы на Украине", - говорится в статье. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

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россия, москва, ссср, воздушно-космические силы россии, вмф рф, безопасность