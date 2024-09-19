https://ria.ru/20240919/romantika-1972339761.html

"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество

"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество - РИА Новости, 19.09.2024

"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество

Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.

2024-09-19T12:00

2024-09-19T12:00

2024-09-19T12:00

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"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений. audio/mpeg

"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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