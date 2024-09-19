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"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество - РИА Новости, 19.09.2024
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12:00 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/romantika-1972339761.html
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество - РИА Новости, 19.09.2024
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
2024-09-19T12:00
2024-09-19T12:00
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"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
audio/mpeg
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вконтакте, любовь, отношения, влюбленность, подкаст, личный опыт , опыт, аудио
Нас двое, ВКонтакте, Любовь, отношения, влюбленность, Подкаст, Личный опыт , опыт
Нас двое

"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество

Нас двое
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Вчера, 12:00
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Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущая: Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеВКонтактеЛюбовьотношениявлюбленностьПодкастЛичный опытопыт
 
 
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