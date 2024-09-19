https://ria.ru/20240919/romantika-1972339761.html
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество - РИА Новости, 19.09.2024
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
2024-09-19T12:00
2024-09-19T12:00
2024-09-19T12:00
нас двое
вконтакте
любовь
отношения
влюбленность
подкаст
личный опыт
опыт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972339576_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_dfe02be454a2bebc3a16b5849504f2a2.jpg
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
audio/mpeg
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972339576_128:0:912:588_1920x0_80_0_0_62fae599863ff4e2f743dba0a3d9b672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, любовь, отношения, влюбленность, подкаст, личный опыт , опыт, аудио
Нас двое, ВКонтакте, Любовь, отношения, влюбленность, Подкаст, Личный опыт , опыт
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
Почему считается, что романтика в отношениях скорее нужна девушкам, нежели мужчинам. При этом представления о романтике у всех разные: для одних, это красивые ухаживания, для других – эмоциональная близость. Почему не все люди романтичны, нужно ли развивать это качество и так ли оно необходимо для выстраивания счастливых отношений.