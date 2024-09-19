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В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
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18:14 19.09.2024 (обновлено: 18:16 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/rggu-1973703520.html
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:14
2024-09-19T18:16
россия
москва
валерий фадеев
брикс
российский государственный гуманитарный университет
общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена концепция развития центра, сообщил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Мы обсуждаем создание в РГГУ гуманитарного центра БРИКС. На чем здесь нужно концентрироваться? На том, что дает результат. Сейчас нужен результат. В ближайшее время мы подготовим концепцию развития центра", - заявил Фадеев на сессии девятого юридического форума стран БРИКС. Девятый юридический форум стран БРИКС проходит в Москве 19-20 сентября.
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россия, москва, валерий фадеев, брикс, российский государственный гуманитарный университет, общество
Россия, Москва, Валерий Фадеев, БРИКС, Российский государственный гуманитарный университет, Общество
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС

Глава СПЧ Фадеев: в РГГУ обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена концепция развития центра, сообщил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Мы обсуждаем создание в РГГУ гуманитарного центра БРИКС. На чем здесь нужно концентрироваться? На том, что дает результат. Сейчас нужен результат. В ближайшее время мы подготовим концепцию развития центра", - заявил Фадеев на сессии девятого юридического форума стран БРИКС.
Девятый юридический форум стран БРИКС проходит в Москве 19-20 сентября.
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РоссияМоскваВалерий ФадеевБРИКСРоссийский государственный гуманитарный университетОбщество
 
 
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