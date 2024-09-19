https://ria.ru/20240919/rggu-1973703520.html

В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС

В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024

В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:14

2024-09-19T18:14

2024-09-19T18:16

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российский государственный гуманитарный университет

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена концепция развития центра, сообщил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Мы обсуждаем создание в РГГУ гуманитарного центра БРИКС. На чем здесь нужно концентрироваться? На том, что дает результат. Сейчас нужен результат. В ближайшее время мы подготовим концепцию развития центра", - заявил Фадеев на сессии девятого юридического форума стран БРИКС. Девятый юридический форум стран БРИКС проходит в Москве 19-20 сентября.

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