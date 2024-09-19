https://ria.ru/20240919/rggu-1973703520.html
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:14
2024-09-19T18:14
2024-09-19T18:16
россия
москва
валерий фадеев
брикс
российский государственный гуманитарный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС, в ближайшее время будет подготовлена концепция развития центра, сообщил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Мы обсуждаем создание в РГГУ гуманитарного центра БРИКС. На чем здесь нужно концентрироваться? На том, что дает результат. Сейчас нужен результат. В ближайшее время мы подготовим концепцию развития центра", - заявил Фадеев на сессии девятого юридического форума стран БРИКС. Девятый юридический форум стран БРИКС проходит в Москве 19-20 сентября.
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c18cb1abd0de26c4e8cb9d7e881b6784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, валерий фадеев, брикс, российский государственный гуманитарный университет, общество
Россия, Москва, Валерий Фадеев, БРИКС, Российский государственный гуманитарный университет, Общество
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС
Глава СПЧ Фадеев: в РГГУ обсуждается создание гуманитарного центра стран БРИКС