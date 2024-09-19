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РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока - РИА Новости, 19.09.2024
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12:25 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/rets-1973600445.html
РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока
РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока - РИА Новости, 19.09.2024
РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока
Ответ на вопрос "Соперничают или сотрудничают Россия и Большой Ближний Восток?" поможет раскрыть бизнес-диалог, который Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:25
2024-09-19T12:25
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
москва
валдай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на вопрос "Соперничают или сотрудничают Россия и Большой Ближний Восток?" поможет раскрыть бизнес-диалог, который Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет на форуме "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве, сообщает центр."Время и место: 14 октября, 13.00-14.30, зал №2 (Валдай). В дискуссии примут участие представители крупного бизнеса и институтов развития России и стран Большого Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Эксперты обсудят, какие преимущества российский бизнес получит от процессов интеграции, возможно ли совместное сотрудничество на рынках третьих стран и в какой форме и, самое главное, - какие конкретные меры и инструменты поддержки предлагают институты развития РФ.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20240919/mongoliya-1973585561.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, москва, валдай
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Москва, Валдай

РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на вопрос "Соперничают или сотрудничают Россия и Большой Ближний Восток?" поможет раскрыть бизнес-диалог, который Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет на форуме "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве, сообщает центр.
"Время и место: 14 октября, 13.00-14.30, зал №2 (Валдай). В дискуссии примут участие представители крупного бизнеса и институтов развития России и стран Большого Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
Эксперты обсудят, какие преимущества российский бизнес получит от процессов интеграции, возможно ли совместное сотрудничество на рынках третьих стран и в какой форме и, самое главное, - какие конкретные меры и инструменты поддержки предлагают институты развития РФ.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияМоскваВалдай
 
 
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