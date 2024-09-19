https://ria.ru/20240919/rets-1973600445.html

РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока

РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока - РИА Новости, 19.09.2024

РЭЦ проведет диалог о сотрудничестве России и Большого Ближнего Востока

Ответ на вопрос "Соперничают или сотрудничают Россия и Большой Ближний Восток?" поможет раскрыть бизнес-диалог, который Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:25

2024-09-19T12:25

2024-09-19T12:25

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

москва

валдай

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на вопрос "Соперничают или сотрудничают Россия и Большой Ближний Восток?" поможет раскрыть бизнес-диалог, который Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет на форуме "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве, сообщает центр."Время и место: 14 октября, 13.00-14.30, зал №2 (Валдай). В дискуссии примут участие представители крупного бизнеса и институтов развития России и стран Большого Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Эксперты обсудят, какие преимущества российский бизнес получит от процессов интеграции, возможно ли совместное сотрудничество на рынках третьих стран и в какой форме и, самое главное, - какие конкретные меры и инструменты поддержки предлагают институты развития РФ.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20240919/mongoliya-1973585561.html

россия

москва

валдай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, москва, валдай