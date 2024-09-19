https://ria.ru/20240919/renkhap-1973550459.html

КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ

КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ

КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский военных. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T06:38

2024-09-19T06:38

2024-09-19T06:38

южная корея

кенгидо

сеул

объединенный комитет начальников штабов (сша)

в мире

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СЕУЛ, 19 сен – РИА Новости. КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский военных. Как уточнило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, КНДР запустила более 160 шаров с вечера среды и в ночь на четверг. Около 30 пакетов с мусором были обнаружены в северных районах центральной провинции Кенгидо, которая окружает Сеул, и в столичном регионе. В пакетах был бытовой мусор: бумага, пластиковые бутылки и другие куски пластика. При этом никаких опасных веществ обнаружено не было. С конца мая Северная Корея более 21 раза запустила тысячи воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи в ответ на отправку в КНДР антипхеньянских листовок, которые засылают на Север также на шарах северокорейские перебежчики и активисты из Южной Кореи.

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

https://ria.ru/20240708/koreya-1958170292.html

южная корея

кенгидо

сеул

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южная корея, кенгидо, сеул, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире