https://ria.ru/20240919/renkhap-1973550459.html
КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ
КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ
КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский военных. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T06:38
2024-09-19T06:38
2024-09-19T06:38
южная корея
кенгидо
сеул
объединенный комитет начальников штабов (сша)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951754755_0:443:1000:1006_1920x0_80_0_0_a0b3e84efc2024306ce8684a42b1ea0f.jpg
СЕУЛ, 19 сен – РИА Новости. КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский военных. Как уточнило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, КНДР запустила более 160 шаров с вечера среды и в ночь на четверг. Около 30 пакетов с мусором были обнаружены в северных районах центральной провинции Кенгидо, которая окружает Сеул, и в столичном регионе. В пакетах был бытовой мусор: бумага, пластиковые бутылки и другие куски пластика. При этом никаких опасных веществ обнаружено не было. С конца мая Северная Корея более 21 раза запустила тысячи воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи в ответ на отправку в КНДР антипхеньянских листовок, которые засылают на Север также на шарах северокорейские перебежчики и активисты из Южной Кореи.
https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html
https://ria.ru/20240708/koreya-1958170292.html
южная корея
кенгидо
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951754755_0:250:1000:1000_1920x0_80_0_0_cbce085d9ab9ae6f8c40545670e519a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, кенгидо, сеул, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире
Южная Корея, Кенгидо, Сеул, Объединенный комитет начальников штабов (США), В мире
КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором, сообщили СМИ
"Ренхап": КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором