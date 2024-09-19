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Взорвавшиеся в Ливане рации давно перестали выпускать, заявил производитель - РИА Новости, 19.09.2024
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07:15 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ratsii-1973551992.html
Взорвавшиеся в Ливане рации давно перестали выпускать, заявил производитель
Взорвавшиеся в Ливане рации давно перестали выпускать, заявил производитель - РИА Новости, 19.09.2024
Взорвавшиеся в Ливане рации давно перестали выпускать, заявил производитель
Японская компания ICOM, – предположительно, производитель раций, взорвавшихся в Ливане, заявила, что их производство закончено 10 лет назад, а также отметило... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:15
2024-09-19T07:15
ливан
ближний восток
япония
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Японская компания ICOM, – предположительно, производитель раций, взорвавшихся в Ливане, заявила, что их производство закончено 10 лет назад, а также отметило отсутствие голограмм на приборах, что может говорить о возможности подделок. "Модель IC-V82 – это портативная рация, которая производилась нашей компанией и отгружалась за рубеж, в том числе и на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. Примерно 10 лет назад ее продажи были завершены, и с тех пор нашей компанией отгрузка не производилась. Производство батарей для обеспечения работы прибора тоже уже завершено, а также на приборах не были приклеены голограммы, которые предназначены для защиты от подделки, поэтому мы не можем проверить, являются ли эти продукты выпушенными нашей компанией или нет", - говорится в релизе на сайте компании. Компания отмечает, что рации предназначались для поставки за рубеж и продавать их могли только официальные дилеры компании, все внешнеторговые сделки проводились в строгом соответствии с требованиями безопасности внешней торговли, установленными министерством экономики, торговли и промышленности Японии. ICOM подчеркивает, что рации изготавливались на заводе в Вакаяме "в системе строгого контроля, никаких деталей, кроме установленных (правилами), не использовалось, все рации производились на этом заводе, за границей производства не было". В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
https://ria.ru/20240918/iran-1973489460.html
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ливан, ближний восток, япония, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Ближний Восток, Япония, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
Взорвавшиеся в Ливане рации давно перестали выпускать, заявил производитель

Компания ICOM: взорвавшиеся в Ливане рации прекратили выпускать десять лет назад

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Японская компания ICOM, – предположительно, производитель раций, взорвавшихся в Ливане, заявила, что их производство закончено 10 лет назад, а также отметило отсутствие голограмм на приборах, что может говорить о возможности подделок.
"Модель IC-V82 – это портативная рация, которая производилась нашей компанией и отгружалась за рубеж, в том числе и на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. Примерно 10 лет назад ее продажи были завершены, и с тех пор нашей компанией отгрузка не производилась. Производство батарей для обеспечения работы прибора тоже уже завершено, а также на приборах не были приклеены голограммы, которые предназначены для защиты от подделки, поэтому мы не можем проверить, являются ли эти продукты выпушенными нашей компанией или нет", - говорится в релизе на сайте компании.
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Компания отмечает, что рации предназначались для поставки за рубеж и продавать их могли только официальные дилеры компании, все внешнеторговые сделки проводились в строгом соответствии с требованиями безопасности внешней торговли, установленными министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
ICOM подчеркивает, что рации изготавливались на заводе в Вакаяме "в системе строгого контроля, никаких деталей, кроме установленных (правилами), не использовалось, все рации производились на этом заводе, за границей производства не было".
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
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ЛиванБлижний ВостокЯпонияХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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