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Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/rasstrel-1973544145.html
Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским
Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским - РИА Новости, 19.09.2024
Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским
Командир роты ВСУ Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за убийство мирных жителей в ДНР, признался в разговоре с РИА Новости, как они... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:50
2024-09-19T03:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
в мире
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Командир роты ВСУ Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за убийство мирных жителей в ДНР, признался в разговоре с РИА Новости, как они расстреляли автомобиль с гражданским на блокпосту. Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ Сергея Тарасюка за убийство мирных жителей. В марте 2022 года Таранюк, будучи командиром роты, отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Также в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка об убийстве мирного населения, расстреляли из автоматов двух мужчин, передвигавшихся по железнодорожному мосту. "Если он (автомобиль - ред.) не остановился,… то по нему непосредственно откроется огонь… Были такие случаи. В нашей морской пехоте были такие случаи, когда машина ехала, не реагировала… и просто открылся огонь по ней… Там был гражданский человек", - сказал Таранюк.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Мариуполь, В мире
Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

Осужденный на 29 лет командир роты ВСУ сообщил о расстреле машины с гражданским

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Командир роты ВСУ Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за убийство мирных жителей в ДНР, признался в разговоре с РИА Новости, как они расстреляли автомобиль с гражданским на блокпосту.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ Сергея Тарасюка за убийство мирных жителей. В марте 2022 года Таранюк, будучи командиром роты, отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Также в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка об убийстве мирного населения, расстреляли из автоматов двух мужчин, передвигавшихся по железнодорожному мосту.
Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области
18 сентября, 19:14
"Если он (автомобиль - ред.) не остановился,… то по нему непосредственно откроется огонь… Были такие случаи. В нашей морской пехоте были такие случаи, когда машина ехала, не реагировала… и просто открылся огонь по ней… Там был гражданский человек", - сказал Таранюк.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариупольВ мире
 
 
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