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ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.09.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью
Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:26
2024-09-19T15:26
2024-09-19T15:29
курская область
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 13.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью
ПВО уничтожила два украинских БПЛА над территорией Курской области