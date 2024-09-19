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Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований - РИА Новости, 19.09.2024
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17:12 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/putin-1973690575.html
Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований
Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований - РИА Новости, 19.09.2024
Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 11-й гвардейской Краснознамённой армии ВВС и ПВО и 51-й гвардейской общевойсковой... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:12
2024-09-19T17:12
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 11-й гвардейской Краснознамённой армии ВВС и ПВО и 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии с присвоением им почетных наименований, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. В среду Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 11 Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования "гвардейская"... Поздравляю вас с присвоением 51 общевойсковой Донецкой армии почётного наименования "гвардейская", - говорится в поздравлениях. Путин отметил, что это - признание особых заслуг бойцов, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия военнослужащих в ходе специальной военной операции "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".
https://ria.ru/20240918/putin-1973520473.html
https://ria.ru/20240729/putin-1962748380.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований

Путин поздравил два подразделения с присвоением гвардейских наименований

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 11-й гвардейской Краснознамённой армии ВВС и ПВО и 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии с присвоением им почетных наименований, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
В среду Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России
18 сентября, 21:55
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 11 Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования "гвардейская"... Поздравляю вас с присвоением 51 общевойсковой Донецкой армии почётного наименования "гвардейская", - говорится в поздравлениях.
Путин отметил, что это - признание особых заслуг бойцов, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.
Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия военнослужащих в ходе специальной военной операции "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"
29 июля, 17:13
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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