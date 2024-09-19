https://ria.ru/20240919/putin-1973690575.html

Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований

Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований - РИА Новости, 19.09.2024

Путин поздравил две армии с присвоением гвардейских наименований

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 11-й гвардейской Краснознамённой армии ВВС и ПВО и 51-й гвардейской общевойсковой... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:12

2024-09-19T17:12

2024-09-19T17:12

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 11-й гвардейской Краснознамённой армии ВВС и ПВО и 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии с присвоением им почетных наименований, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. В среду Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 11 Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования "гвардейская"... Поздравляю вас с присвоением 51 общевойсковой Донецкой армии почётного наименования "гвардейская", - говорится в поздравлениях. Путин отметил, что это - признание особых заслуг бойцов, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия военнослужащих в ходе специальной военной операции "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".

https://ria.ru/20240918/putin-1973520473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин