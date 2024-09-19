https://ria.ru/20240919/putin-1973687457.html
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2024
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:01
2024-09-19T17:01
2024-09-19T17:05
россия
владимир путин
день оружейника
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973678219_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8290fdc286a525ccde7fd68484612930.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие показатели в работе. "Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. И поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. Также глава государства отметил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику, и тем самым помогали воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России. Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973678219_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_387b5876e53c22e9da12e6419454b1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день оружейника, безопасность
Россия, Владимир Путин, День оружейника, Безопасность
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника
Путин: в России всегда гордились своей оборонной промышленностью
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие показатели в работе.
"Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. И поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Также глава государства отметил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику, и тем самым помогали воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России.
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.