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Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2024
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17:01 19.09.2024 (обновлено: 17:05 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973687457.html
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2024
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:01
2024-09-19T17:05
россия
владимир путин
день оружейника
безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие показатели в работе. "Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. И поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. Также глава государства отметил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику, и тем самым помогали воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России. Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
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россия, владимир путин, день оружейника, безопасность
Россия, Владимир Путин, День оружейника, Безопасность
Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника

Путин: в России всегда гордились своей оборонной промышленностью

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие показатели в работе.
"Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. И поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК
Вчера, 16:34
Также глава государства отметил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику, и тем самым помогали воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России.
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство
Вчера, 16:27
 
РоссияВладимир ПутинДень оружейникаБезопасность
 
 
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