https://ria.ru/20240919/putin-1973687457.html

Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника

Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2024

Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:01

2024-09-19T17:01

2024-09-19T17:05

россия

владимир путин

день оружейника

безопасность

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие показатели в работе. "Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. И поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. Также глава государства отметил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику, и тем самым помогали воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России. Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, день оружейника, безопасность