https://ria.ru/20240919/putin-1973685958.html

Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК

Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК - РИА Новости, 19.09.2024

Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК

Президент РФ Владимир Путин указал на важность раскрытия потенциала "народного ОПК". РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:57

2024-09-19T16:57

2024-09-19T16:57

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность раскрытия потенциала "народного ОПК". Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании президент отметил, что наряду с крупными концернами массовое производство беспилотников налаживают организации "народного ОПК". "При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям", - добавил Путин. Президент добавил, что знает, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал "народного ОПК", и поблагодарил волонтерские организации, которые поставляют беспилотники в войска. "Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, владимир путин