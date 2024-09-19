https://ria.ru/20240919/putin-1973685958.html
Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК
Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК - РИА Новости, 19.09.2024
Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК
Президент РФ Владимир Путин указал на важность раскрытия потенциала "народного ОПК". РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:57
2024-09-19T16:57
2024-09-19T16:57
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность раскрытия потенциала "народного ОПК". Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании президент отметил, что наряду с крупными концернами массовое производство беспилотников налаживают организации "народного ОПК". "При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям", - добавил Путин. Президент добавил, что знает, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал "народного ОПК", и поблагодарил волонтерские организации, которые поставляют беспилотники в войска. "Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК
Путин: продукция народного ОПК зачастую не уступает крупным предприятиям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность раскрытия потенциала "народного ОПК".
Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании президент отметил, что наряду с крупными концернами массовое производство беспилотников налаживают организации "народного ОПК".
«
"При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям", - добавил Путин.
Президент добавил, что знает, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал "народного ОПК", и поблагодарил волонтерские организации, которые поставляют беспилотники в войска.
"Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство", - сказал Путин.