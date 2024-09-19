https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА
Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:38
2024-09-19T16:38
2024-09-19T16:41
владимир путин
экономика
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973669706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2afad60efcb3a518ac923502a60122d5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая задача - производить широкую линейку беспилотных летательных аппаратов... Малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут - здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупным и малым бизнесом", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973669706_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9369c0c7372eeb1de6b1f38bada9173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА
Путин: для производства БПЛА нужна синергия между научными центрами и бизнесом