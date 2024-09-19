https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html

Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА

Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024

Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА

Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:38

2024-09-19T16:38

2024-09-19T16:41

владимир путин

экономика

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973669706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2afad60efcb3a518ac923502a60122d5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая задача - производить широкую линейку беспилотных летательных аппаратов... Малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут - здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупным и малым бизнесом", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия, технологии