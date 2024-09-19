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Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
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16:38 19.09.2024 (обновлено: 16:41 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА
Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:38
2024-09-19T16:41
владимир путин
экономика
россия
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая задача - производить широкую линейку беспилотных летательных аппаратов... Малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут - здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупным и малым бизнесом", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
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владимир путин, экономика, россия, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Путин рассказал, что нужно для создания широкой линейки БПЛА

Путин: для производства БПЛА нужна синергия между научными центрами и бизнесом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом в работе над производством беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключевая задача - производить широкую линейку беспилотных летательных аппаратов... Малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут - здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупным и малым бизнесом", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство
Вчера, 16:27
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияТехнологии
 
 
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