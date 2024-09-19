https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html

Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК

Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК - РИА Новости, 19.09.2024

Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК

Президент России Владимир Путин особо отметил заслуги специалистов "народного ОПК". РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:34

2024-09-19T16:34

2024-09-19T16:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил заслуги специалистов "народного ОПК". "Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый "народный ОПК", и представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют. Это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин