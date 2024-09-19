https://ria.ru/20240919/putin-1973680545.html
Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК
Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК - РИА Новости, 19.09.2024
Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК
Президент России Владимир Путин особо отметил заслуги специалистов "народного ОПК". РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:34
2024-09-19T16:34
2024-09-19T16:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил заслуги специалистов "народного ОПК". "Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый "народный ОПК", и представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют. Это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК
Путин отметил заслуги специалистов народного ОПК, представителей бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил заслуги специалистов "народного ОПК".
"Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый "народный ОПК", и представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют. Это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.