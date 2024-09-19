https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html

Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство

Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство - РИА Новости, 19.09.2024

Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство

Важно помогать организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) запускать свои разработки в производство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:27

2024-09-19T16:27

2024-09-19T16:41

владимир путин

россия

технологии

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Важно помогать организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) запускать свои разработки в производство, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса, при этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК... Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои заработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска" , - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html

россия

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, технологии, безопасность