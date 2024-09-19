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Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство - РИА Новости, 19.09.2024
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16:27 19.09.2024 (обновлено: 16:41 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство
Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство - РИА Новости, 19.09.2024
Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство
Важно помогать организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) запускать свои разработки в производство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:27
2024-09-19T16:41
владимир путин
россия
технологии
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Важно помогать организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) запускать свои разработки в производство, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса, при этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК... Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои заработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска" , - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
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владимир путин, россия, технологии, безопасность
Владимир Путин, Россия, Технологии, Безопасность
Путин призвал помогать "народному ОПК" запускать разработки в производство

Путин: важно помогать "народному ОПК" запускать свои разработки в производство

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Важно помогать организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) запускать свои разработки в производство, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса, при этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК... Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои заработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска" , - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
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