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Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
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16:26 19.09.2024 (обновлено: 16:41 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973678342.html
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА
При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:26
2024-09-19T16:41
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин."Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА

Путин о БПЛА: преимущество на СВО достигается благодаря передовым технологиям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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