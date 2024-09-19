https://ria.ru/20240919/putin-1973678342.html

Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА

Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024

Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА

При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:26

2024-09-19T16:26

2024-09-19T16:41

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин."Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html

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безопасность, технологии, россия