https://ria.ru/20240919/putin-1973678342.html
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА
При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:26
2024-09-19T16:26
2024-09-19T16:41
безопасность
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973664062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_776e74f9071b4ea4d6df1a80e705290d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин."Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973678747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973664062_379:0:2366:1490_1920x0_80_0_0_ae0467e210d4f09da5e368ab4cee7496.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА
Путин о БПЛА: преимущество на СВО достигается благодаря передовым технологиям
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.