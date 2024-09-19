https://ria.ru/20240919/putin-1973677268.html
Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин
Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024
Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин призвал устранять любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:21
2024-09-19T16:21
2024-09-19T16:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал устранять любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска.Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании Путин поблагодарил волонтерские подразделения, которые обеспечивают участников спецоперации разведывательными беспилотниками и средствами РЭБ."Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, безопасность, технологии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Технологии
Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин
Путин: необходимо устранять любые препятствия по поставкам БПЛА в войска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал устранять любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска.
Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании Путин поблагодарил волонтерские подразделения, которые обеспечивают участников спецоперации разведывательными беспилотниками и средствами РЭБ.
"Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска", - сказал Путин.