https://ria.ru/20240919/putin-1973677268.html

Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин

Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024

Необходимо устранять препятствия по поставкам БПЛА в войска, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал устранять любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:21

2024-09-19T16:21

2024-09-19T16:40

владимир путин

россия

безопасность

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973668989_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ed5c1b31a03331fd81e414234bce41df.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал устранять любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска.Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании Путин поблагодарил волонтерские подразделения, которые обеспечивают участников спецоперации разведывательными беспилотниками и средствами РЭБ."Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, безопасность, технологии