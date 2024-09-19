https://ria.ru/20240919/putin-1973677042.html

Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров

Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров - РИА Новости, 19.09.2024

Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров

Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров, таких площадок до 2030 года планируется создать РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:20

2024-09-19T16:20

2024-09-19T16:26

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров, таких площадок до 2030 года планируется создать 48, заявил президент России Владимир Путин."Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров, до 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973678342.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин