https://ria.ru/20240919/putin-1973677042.html
Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров
Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров - РИА Новости, 19.09.2024
Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров
Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров, таких площадок до 2030 года планируется создать РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:20
2024-09-19T16:20
2024-09-19T16:26
безопасность
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров, таких площадок до 2030 года планируется создать 48, заявил президент России Владимир Путин."Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров, до 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973678342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров
Путин: серийный выпуск беспилотников будут вести на базе 48 специальных центров