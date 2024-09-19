https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз - РИА Новости, 19.09.2024
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз
В этом году планируется поставить в войска почти в десять раз больше дронов, чем в предыдущем, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:19
2024-09-19T16:19
2024-09-19T17:35
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. В этом году планируется поставить в войска почти в десять раз больше дронов, чем в предыдущем, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения. "За 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов, в текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить <...> практически в десять раз", — сообщил президент. Он уточнил, что линейка беспилотных систем расширяется, создаются безэкипажные катера, роботизированные многоцелевые платформы. Большая часть продукции направляется в войска на передовую.Путин подчеркнул, что необходимо последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее характеристики, внедрять искусственный интеллект, чтобы полностью закрыть потребности армии.
https://ria.ru/20240919/putin-1973678342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин об увеличении поставок БПЛА российским войскам
В 2023 году российским войскам было поставлено 140 тыс беспилотных аппаратов различных типов, в 2024 году это число планирует увеличить в 10 раз, заявил Путин.
2024-09-19T16:19
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз
Путин: выпуск беспилотников в 2024 году планируется увеличить в десять раз