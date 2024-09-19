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Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз - РИА Новости, 19.09.2024
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16:19 19.09.2024 (обновлено: 17:35 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз - РИА Новости, 19.09.2024
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз
В этом году планируется поставить в войска почти в десять раз больше дронов, чем в предыдущем, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:19
2024-09-19T17:35
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. В этом году планируется поставить в войска почти в десять раз больше дронов, чем в предыдущем, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения. &quot;За 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов, в текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить &lt;...&gt; практически в десять раз&quot;, — сообщил президент. Он уточнил, что линейка беспилотных систем расширяется, создаются безэкипажные катера, роботизированные многоцелевые платформы. Большая часть продукции направляется в войска на передовую.Путин подчеркнул, что необходимо последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее характеристики, внедрять искусственный интеллект, чтобы полностью закрыть потребности армии.
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Путин об увеличении поставок БПЛА российским войскам
В 2023 году российским войскам было поставлено 140 тыс беспилотных аппаратов различных типов, в 2024 году это число планирует увеличить в 10 раз, заявил Путин.
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз

Путин: выпуск беспилотников в 2024 году планируется увеличить в десять раз

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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. В этом году планируется поставить в войска почти в десять раз больше дронов, чем в предыдущем, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения.
«

"За 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов, в текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить <...> практически в десять раз", — сообщил президент.

Он уточнил, что линейка беспилотных систем расширяется, создаются безэкипажные катера, роботизированные многоцелевые платформы. Большая часть продукции направляется в войска на передовую.
Путин подчеркнул, что необходимо последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее характеристики, внедрять искусственный интеллект, чтобы полностью закрыть потребности армии.
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Вчера, 16:26
 
Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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