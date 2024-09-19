https://ria.ru/20240919/putin-1973675918.html
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:18
2024-09-19T16:18
2024-09-19T16:27
специальная военная операция на украине
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику."Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику, в том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА
Путин поблагодарил предприятия по производству БПЛА за качественную технику