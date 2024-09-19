https://ria.ru/20240919/putin-1973675918.html

Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА

Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024

Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:27

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику."Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику, в том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html

россия

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Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, россия