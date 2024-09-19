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Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 19.09.2024 (обновлено: 16:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973675918.html
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:18
2024-09-19T16:27
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику."Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику, в том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973676563.html
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил работников предприятий по производству БПЛА

Путин поблагодарил предприятия по производству БПЛА за качественную технику

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику.
"Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику, в том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Путин об увеличении поставок БПЛА российским войскам - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин: выпуск беспилотных систем планируется увеличить в десять раз
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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