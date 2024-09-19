https://ria.ru/20240919/putin-1973675782.html
России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин
России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024
России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин
России нужно полностью закрыть потребности ВС РФ, наращивать производство БПЛА и внедрять технологии ИИ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:18
2024-09-19T16:18
2024-09-19T16:41
россия
владимир путин
сво
технологии
специальная военная операция на украине
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. России нужно полностью закрыть потребности ВС РФ, наращивать производство БПЛА и внедрять технологии ИИ, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну - нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных сил, для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.По словам президента, необходимо постоянно модернизировать технику с учетом боевого опыта.
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россия, владимир путин, сво, технологии, безопасность
Россия, Владимир Путин, СВО, Технологии, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин
Путин: России нужно закрыть потребности ВС за счет наращивания производства