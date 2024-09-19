https://ria.ru/20240919/putin-1973675782.html

России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин

России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024

России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин

России нужно полностью закрыть потребности ВС РФ, наращивать производство БПЛА и внедрять технологии ИИ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:41

россия

владимир путин

сво

технологии

специальная военная операция на украине

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. России нужно полностью закрыть потребности ВС РФ, наращивать производство БПЛА и внедрять технологии ИИ, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну - нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных сил, для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.По словам президента, необходимо постоянно модернизировать технику с учетом боевого опыта.

https://ria.ru/20240919/rkb-1973667661.html

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2024

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россия, владимир путин, сво, технологии, безопасность