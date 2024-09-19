https://ria.ru/20240919/putin-1973675486.html
Путин рассказал о расширении линейки беспилотных систем
Путин рассказал о расширении линейки беспилотных систем - РИА Новости, 19.09.2024
Путин рассказал о расширении линейки беспилотных систем
Линейка беспилотных систем в России расширяется, создаются безэкипажные катера, а также роботизированные платформы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:17
2024-09-19T16:17
2024-09-19T16:26
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Линейка беспилотных систем в России расширяется, создаются безэкипажные катера, а также роботизированные платформы, сообщил президент России Владимир Путин."Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера... роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин во время заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973677268.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал о расширении линейки беспилотных систем
Путин: линейка бесплотных систем в России расширяется