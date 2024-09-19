https://ria.ru/20240919/putin-1973675167.html

Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА

Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024

Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА

Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:16

2024-09-19T16:16

2024-09-19T16:27

владимир путин

безопасность

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения."Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240919/putin-1973675486.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия