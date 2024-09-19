https://ria.ru/20240919/putin-1973675167.html
Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА
Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА
Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:16
2024-09-19T16:16
2024-09-19T16:27
владимир путин
безопасность
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения."Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240919/putin-1973675486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал об эффективности многоцелевого использования БПЛА
Путин: подтвердилась эффективность многоцелевого использования БПЛА не поле боя