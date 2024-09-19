https://ria.ru/20240919/putin-1973674811.html
Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин
Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024
Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин
Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники, заявил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:14
2024-09-19T16:14
2024-09-19T16:23
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники, заявил президент России Владимир Путин."В наши дни предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку... Особо отмечу специалистов ОПК, которые наравне с военнослужащими, рискуя своим здоровьем и жизнью в зоне боевых действий, не только ремонтируют технику в кратчайший срок и возвращают ее в строй, но и, обладая уникальными знаниями, предлагают конструкторские решения по ее улучшению", - сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/vooruzhenie-1973676016.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин
Путин: предприятия ОПК поставляют в зону СВО современное оборудование
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники, заявил президент России Владимир Путин.
"В наши дни предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку... Особо отмечу специалистов ОПК, которые наравне с военнослужащими, рискуя своим здоровьем и жизнью в зоне боевых действий, не только ремонтируют технику в кратчайший срок и возвращают ее в строй, но и, обладая уникальными знаниями, предлагают конструкторские решения по ее улучшению", - сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.