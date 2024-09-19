https://ria.ru/20240919/putin-1973674811.html

Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин

Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024

Предприятия ОПК работают ритмично и четко, заявил Путин

Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники, заявил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:14

2024-09-19T16:14

2024-09-19T16:23

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники, заявил президент России Владимир Путин."В наши дни предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку... Особо отмечу специалистов ОПК, которые наравне с военнослужащими, рискуя своим здоровьем и жизнью в зоне боевых действий, не только ремонтируют технику в кратчайший срок и возвращают ее в строй, но и, обладая уникальными знаниями, предлагают конструкторские решения по ее улучшению", - сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/vooruzhenie-1973676016.html

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владимир путин, россия, вооруженные силы украины