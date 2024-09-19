https://ria.ru/20240919/putin-1973636447.html

Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям

Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям - РИА Новости, 19.09.2024

Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 российских субъектов, соответствующий указ главы государства был... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:01

2024-09-19T14:01

2024-09-19T14:01

общество

свердловская область

россия

архангельская область

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 российских субъектов, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня", - говорится в указе президента. Звание было присвоено Лидии Барташевич из Карелии, Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой из Крыма, Татьяне Кобылиной из Архангельской области, Тамаре Макеевой из Курганской области, Ольге Матвеевой из Приморского края, Марии Меркуловой из Владимирской области, Марии Новгородовой из Мордовии, Айнааш Ондар из Тывы, Марии Подрезовой из Еврейской автономной области, Галине Рожновой из Орловской области, Елене Трошиной из Москвы и Надежде Хлюпиной из Свердловской области. Кроме того, Путин наградил орденом "Родительская слава" семью Шевченко из Омской области и семью Кистолов из Свердловской области. Медалью ордена "Родительская слава" глава государства наградил семьи Бовалдыковых (Калмыкия), Грачевых (Свердловская область), Дорджиевых (Калмыкия), Кладовых (Свердловская область), Климентовых (Ростовская область), Петровых (Тверская область), Плотниковых (Свердловская область), Портнягиных (Свердловская область), Тютеньковых (Крым), Чепурко (Ставропольский край), Шестериных (Воронежская область) и Елену Сугак из Мурманской области.

https://ria.ru/20240522/mat-1947675167.html

https://ria.ru/20240522/mat-1947675167.html

свердловская область

россия

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, свердловская область, россия, архангельская область, владимир путин