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Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям - РИА Новости, 19.09.2024
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14:01 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/putin-1973636447.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям
Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям - РИА Новости, 19.09.2024
Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 российских субъектов, соответствующий указ главы государства был... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:01
2024-09-19T14:01
общество
свердловская область
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архангельская область
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 российских субъектов, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня", - говорится в указе президента. Звание было присвоено Лидии Барташевич из Карелии, Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой из Крыма, Татьяне Кобылиной из Архангельской области, Тамаре Макеевой из Курганской области, Ольге Матвеевой из Приморского края, Марии Меркуловой из Владимирской области, Марии Новгородовой из Мордовии, Айнааш Ондар из Тывы, Марии Подрезовой из Еврейской автономной области, Галине Рожновой из Орловской области, Елене Трошиной из Москвы и Надежде Хлюпиной из Свердловской области. Кроме того, Путин наградил орденом "Родительская слава" семью Шевченко из Омской области и семью Кистолов из Свердловской области. Медалью ордена "Родительская слава" глава государства наградил семьи Бовалдыковых (Калмыкия), Грачевых (Свердловская область), Дорджиевых (Калмыкия), Кладовых (Свердловская область), Климентовых (Ростовская область), Петровых (Тверская область), Плотниковых (Свердловская область), Портнягиных (Свердловская область), Тютеньковых (Крым), Чепурко (Ставропольский край), Шестериных (Воронежская область) и Елену Сугак из Мурманской области.
https://ria.ru/20240522/mat-1947675167.html
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общество, свердловская область, россия, архангельская область, владимир путин
Общество, Свердловская область, Россия, Архангельская область, Владимир Путин
Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям

Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 субъектов РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 российских субъектов, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня", - говорится в указе президента.
Многодетная мать Написат Камилова из Каспийска - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
22 мая, 15:15
Звание было присвоено Лидии Барташевич из Карелии, Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой из Крыма, Татьяне Кобылиной из Архангельской области, Тамаре Макеевой из Курганской области, Ольге Матвеевой из Приморского края, Марии Меркуловой из Владимирской области, Марии Новгородовой из Мордовии, Айнааш Ондар из Тывы, Марии Подрезовой из Еврейской автономной области, Галине Рожновой из Орловской области, Елене Трошиной из Москвы и Надежде Хлюпиной из Свердловской области.
Кроме того, Путин наградил орденом "Родительская слава" семью Шевченко из Омской области и семью Кистолов из Свердловской области. Медалью ордена "Родительская слава" глава государства наградил семьи Бовалдыковых (Калмыкия), Грачевых (Свердловская область), Дорджиевых (Калмыкия), Кладовых (Свердловская область), Климентовых (Ростовская область), Петровых (Тверская область), Плотниковых (Свердловская область), Портнягиных (Свердловская область), Тютеньковых (Крым), Чепурко (Ставропольский край), Шестериных (Воронежская область) и Елену Сугак из Мурманской области.
Многодетная мать Написат Камилова из Каспийска - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
22 мая, 15:15
 
ОбществоСвердловская областьРоссияАрхангельская областьВладимир Путин
 
 
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