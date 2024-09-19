Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям
Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 субъектов РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" многодетным матерям из 12 российских субъектов, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня", - говорится в указе президента.
Звание было присвоено Лидии Барташевич из Карелии, Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой из Крыма, Татьяне Кобылиной из Архангельской области, Тамаре Макеевой из Курганской области, Ольге Матвеевой из Приморского края, Марии Меркуловой из Владимирской области, Марии Новгородовой из Мордовии, Айнааш Ондар из Тывы, Марии Подрезовой из Еврейской автономной области, Галине Рожновой из Орловской области, Елене Трошиной из Москвы и Надежде Хлюпиной из Свердловской области.
Кроме того, Путин наградил орденом "Родительская слава" семью Шевченко из Омской области и семью Кистолов из Свердловской области. Медалью ордена "Родительская слава" глава государства наградил семьи Бовалдыковых (Калмыкия), Грачевых (Свердловская область), Дорджиевых (Калмыкия), Кладовых (Свердловская область), Климентовых (Ростовская область), Петровых (Тверская область), Плотниковых (Свердловская область), Портнягиных (Свердловская область), Тютеньковых (Крым), Чепурко (Ставропольский край), Шестериных (Воронежская область) и Елену Сугак из Мурманской области.