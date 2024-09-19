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Путин приветствовал участников Юридического форума стран БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
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11:21 19.09.2024 (обновлено: 13:22 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973582167.html
Путин приветствовал участников Юридического форума стран БРИКС
Путин приветствовал участников Юридического форума стран БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
Путин приветствовал участников Юридического форума стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, отметив, что его тема – "Право на страже справедливого мира" –... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:21
2024-09-19T13:22
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владимир путин
брикс
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, отметив, что его тема – "Право на страже справедливого мира" – созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования многополярного миропорядка, основанного на общих для всех нормах права. "Тема нынешнего форума – "Право на страже справедливого мира" – в полной мере созвучна приоритетам российского председательства в БРИКС и, несомненно, отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на чётких и обязательных для всех правовых нормах", - заявил Путин. Он указал на то, что прямое неформальное общение между авторитетными учёными-правоведами и практикующими юристами из государств БРИКС становится всё более востребованным, в частности, с учётом произошедшего расширения этого объединения. По словам президента, в повестке дня форума - широкий круг вопросов, касающихся международного правосудия, юридического образования и науки, правового измерения торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальной собственности, механизмов урегулирования трансграничных коммерческих споров и защиты законных интересов граждан в различных сферах. "Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства между государствами БРИКС", - добавил Путин, пожелав успешной и плодотворной работы участникам форума.
https://ria.ru/20240918/minyust-1973472340.html
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россия, владимир путин, брикс, общество
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Общество
Путин приветствовал участников Юридического форума стран БРИКС

Президент Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, отметив, что его тема – "Право на страже справедливого мира" – созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования многополярного миропорядка, основанного на общих для всех нормах права.
"Тема нынешнего форума – "Право на страже справедливого мира" – в полной мере созвучна приоритетам российского председательства в БРИКС и, несомненно, отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на чётких и обязательных для всех правовых нормах", - заявил Путин.
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Он указал на то, что прямое неформальное общение между авторитетными учёными-правоведами и практикующими юристами из государств БРИКС становится всё более востребованным, в частности, с учётом произошедшего расширения этого объединения.
По словам президента, в повестке дня форума - широкий круг вопросов, касающихся международного правосудия, юридического образования и науки, правового измерения торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальной собственности, механизмов урегулирования трансграничных коммерческих споров и защиты законных интересов граждан в различных сферах.
"Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства между государствами БРИКС", - добавил Путин, пожелав успешной и плодотворной работы участникам форума.
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